Dans l’incertitude et avec des limites: témoignages de Mexicains à l’étranger, c’est ainsi qu’ils vivent la quarantaine mondiale

Pour certains Mexicains étudier ou travailler au étranger cela a toujours été un rêve; Cependant, tout n’est pas rose lorsque vous êtes à des milliers de kilomètres de vos proches, et surtout au milieu d’une crise sanitaire provoquée par la éclosion de Coronavirus.

Et est-ce pandémie qui a fait plus de 197 mille infections et près de huit mille décès dans le monde, a causé mesures de contrôle très strictes, en particulier dans L’Europe y États Unis, provoquant des changements dans le mode de vie de millions d’habitants, parmi eux des compatriotes qui ont vu des dommages depuis leur activités quotidiennes, fournitures et même dans leur études, leur causant beaucoup incertitude

Alexander, Marisol, Marcela, José Luis et Miguel partagent un Infobae Mexique comment ils vivent contingence mondiale.

Alexander Vindel Il a 33 ans et depuis septembre 2019 il est venu Glasgow, Ecosse, pour effectuer un doctorat en sciences de l’administration et de la gestion.

En Royaume-Uni ont été enregistrés presque deux mille cas de contagion et plus de 50 décès, le doctorant souligne que dans la capitale seules des mesures préventives de base sont mises en œuvre, comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l’éloignement social. Même les systèmes de transports publics tels que les bus, les trains et le métro continuent de fonctionner normalement.

Cependant, Vindel souligne que depuis quelques semaines, les autorités demandent à la population en provenance des villes touchées par une flambée majeure d’être examinée et mise en quarantaine autonome. Aussi, tous les points de rendez-vous de masse ont été fermés, à l’exception des restaurants et cafés.

Un peu plus de 45 miles à l’est de Glasgow, dans la ville de Edimbourgvivre Marisol Suarez, qui depuis trois ans travaille dans l’un des restaurants les plus reconnus de la ville.

Le Mexicain de 34 ans mentionne que, bien que le 17 mars soit une date spéciale pour la ville en raison des célébrations de la Saint-Patrick, les rues principales ont aujourd’hui l’air totalement solitaires.

D’autre part, Marisol s’assure que la restauration souffre d’une pénurie de produits tels que les pâtes, la viande et le lait.

Là où la pénurie est beaucoup plus évidente, c’est dans la ville de Vancouver, Canada. Là Marcela Quezada dit que la raison principale est la peur et l’incertitude:

Marcela est infirmière et vit au Canada depuis plus d’une décennie; pendant ce temps Je n’ai jamais vu autant de changements dans le mode de vie des Vancouverois, en particulier avec les récents fermetures de frontières, parce que jusqu’à présent, le pays a plus de 470 cas de contagion et cinq décès.

Un autre étudiant qui a subi les graves conséquences de l’expansion du Covid-19 en États Unis est José Luis Gallegos, qui vit depuis deux ans dans la ville de Cambridge, où il étudie l’administration publique à l’Université Harvard.

L’étudiant de 27 ans avoue que c’est un peu triste de voir les rues vides de la ville, quand il y a quelques semaines, ils étaient pleins de étudiants universitaires en auto-quarantaine. De plus, l’université a informé sa communauté étudiante qu’il valait mieux que ne retourne plus au campus après les vacances de printemps.

Massachusetts est l’une des nombreuses entités déclarées état d’urgence lors de l’enregistrement plus de 200 cas de contagion.

Pendant ce temps, dans la ville de Madrid les choses semblent beaucoup plus inquiétant. Cela s’exprime Miguel Ferreira, artiste plasticien de 42 ans dont plus de trois vivent dans la capitale espagnole.

Même Ferreira dit que la libre circulation des personnes est assez restreinte par la police:

Quant à transport public, signale également que est limité à l’usage exclusif des personnes qui vont travailler, tant que vous vérifiez la surveillance pour les raisons du transfert. “Il semble que ce soit un problème qui ne sera pas résolu, du moins à court terme”, conclut-il.

Avec la collaboration de tous