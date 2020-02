Dans un Avellaneda classique avec quatre expulsés, Racing a dépassé Independiente et a réalisé un triomphe héroïque

Courses il doit le garder Avellaneda classic d’une manière aussi héroïque qu’impensable. La Académie dépassé par 1-0 à Indépendant quand il avait deux joueurs de moins dans un match qu’il avait quatre expulsés au total.

Sous un cadre coloré que le public du casting de Blanquiceleste a montré, l’équipe dirigée par Sebastian Beccacece Il était supérieur à son rival dans les premières minutes du match. Les propriétaires ont rencontré un adversaire qui l’a laissé avancer sur le terrain et laissé plusieurs espaces au milieu de la cour. C’est pour que grâce à ses assaillants, Lisandro López comme une bannière, le local a à plusieurs reprises traqué l’arc défendu par Campagne Martin

Un coup franc de Matías Rojas ce fut la première grande chance de danger qu’il avait Courses mais le gardien de l’Independiente a volé contre son bâton gauche et a réussi à dégager le tir.

Quelques minutes plus tard, le casting de Lucas Pusineri il a eu sa seule chance grâce à un jeu individuel de Leandro Fernández. L’attaquant a reçu le ballon sur le côté gauche du terrain, accroché et esquissé pour terminer à droite, mais son tir était tout simplement large.

Le meilleur niveau de l’endroit a été vu en moyenne la moitié des 45 premières minutes. Walter Montoya avancé avec le ballon sur l’aile droite et a pris un puissant coup de milieu de gamme qui s’est écrasé dans la barre transversale de Cloche et ainsi évité ce qui aurait pu être le premier but du match. Quelques instants plus tard, Licha a reçu une passe filtrée à l’intérieur de la zone et a défini gaucher avant la sortie du gardien de but mais sans but.

Quand tout indiquait que Courses était sur le point d’en profiter, un rebond au milieu de terrain a permis Cecilio Dominguez qui ne va que dans la direction de l’arc et défini avant la sortie de Gabriel Arias, qui a touché le ballon avec sa main en dehors de la zone et a été expulsé par l’arbitre Patricio Loustau. De cette manière, Courses Il était avec un joueur de moins et avait l’entrée de Javier Garcia au lieu de David Barbona.

Au début du complément, une balle avant sur le champ de Courses il semblait contrôlé par la défense mais Leonardo Sigali sauta pour dégager avec son coude levé et frappa la tête de Fernandez. Loustau n’a pas hésité sortir le carton rouge et partir ainsi avec deux joueurs de moins pour l’équipe locale.

Avec cet inconvénient numérique, le Académie Il a décidé de céder la possession et de se retirer dans son domaine pour résister aux attaques constantes de Independiente. La visite était sur le point de profiter mais manquait de précision dans les derniers mètres de la cour. Garcia Il a couvert une tête claire pour Alan Franco et une main dans la main pour Fernandez pour garder sa clôture à zéro.

Contre toute attente, l’Académie a pris une contre-attaque par l’aile droite, un rebond a été laissé Darío Cvitanich qui a lutté contre sa marque et a réussi à renvoyer un centre pour que Leonel Miranda la laisse passer entre ses jambes et laisse la solitude à Marcelo Diaz, qui du point de vue du criminel l’a placée contre un bâton et a donné la victoire atroce à son équipe.

Déjà avec un climat chaud et sans beaucoup de jeu des deux côtés, Javi Garcia Il a tenu le ballon dans ses mains lorsque Independiente a fait un corner, ce qui a provoqué la réaction des joueurs rouges. Face à ce tumulte, le juge a décidé de lui montrer carton rouge à Cecilio Domínguez et réprimander l’archer de la course.

Avec 9 minutes supplémentaires et avec beaucoup de friction sur le terrain, Cvitanich a joué dans un combat avec Lucas Romerou alors, Loustau a pris la décision de expulser le rouge et montrer le jaune à l’avant. Par conséquent, les deux équipes ont terminé avec neuf hommes sur le terrain.

De cette manière, Courses laissé un amer début du cycle de Beccacece et a obtenu sa première victoire depuis la reprise de la Super League. Avec ces trois points, somme 31 et est entré dans la zone de classification pour la Copa Libertadores 2021.

De l’autre côté, Indépendant subi la deuxième défaite depuis l’hypothèse de Pusineri et est resté avec 25 unités dans le tableau des positions.

Courses: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Walter Montoya, Leonel Miranda, Matías Rojas, Marcelo Díaz; Lisandro López et David Barbona. DT: Sebastián Beccacece.

Indépendant: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Sergio Barreto, Juan Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco, Cecilio Domínguez; Leandro Fernández et Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Stade: Président Perón (Racing).

Arbitre: Patricio Loustau.