Dans un isolement total, l’Italie déclare l’ensemble du pays “zone rouge” par coronavirus

Ce lundi, le gouvernement de Italie prorogé les mesures de isolement à travers le pays pour essayer de contenir le coronavirus, pour lesquels il y a déjà 463 morts dans la région.

Bien que, ont-ils dit, l’impact économique sera considérable, les écoles et les universités resteront fermées jusqu’au 3 avril. Et ils suspendront tous les événements sportifs, ainsi que les concentrations publiques. Ce sont quelques-unes des mesures Covid-19 inclus dans le décret qui sera publié ce soir au Journal officiel de l’État et entrera en vigueur demain.

«Il n’y aura pas de zone rouge, une zone restreinte du pays et un autre non. L’Italie sera protégée dans son ensemble. Il s’agit d’éviter les mouvements à travers la péninsule, à l’exception des cas de nécessité, pour des raisons de travail ou de santé », a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte lors d’une conférence de presse à Rome après la propagation de Covid-19.

L’Exécutif a été contraint de prendre ces mesures de isolement après les avoir infectés par coronavirus continue d’augmenter Italie.

Ils ont également déclaré que, Covid-19 Elle affecte fondamentalement l’ensemble du pays, en particulier les régions de Lombardie, de Vénétie et d’Émilie-Romagne (qui représentent ensemble 40% du PIB) ont vu plus de cas. Par conséquent, l’impact économique que ce coronavirus aura sur ces régions et le reste de l’économie italienne sera très important. Ils pourraient même demander à la Commission européenne (CE) de lui accorder plus de marge pour augmenter son déficit attendu d’ici 2020.

Avec des informations de l’EFE.

