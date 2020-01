Dans un refuge à 1800 mètres d’altitude, loin du luxe et des plages paradisiaques: la destination particulière choisie par un footballeur professionnel pour vos vacances

Se délectant d’une collation composée d’agneau et de salami au fromage ainsi que de mattes qui aident à lutter contre les basses températures, deux journalistes d’Infobae qui, en vacances, se sont aventurés à gravir le Cerro Catedral à Bariloche font un pari à l’intérieur d’un abri situé à près de 1800 mètres de haut où ils passeront la nuit:

-Pour moi, celui qui est entré dans le capot rouge est Facundo Oreja, che.

-Non, regarde si un footballeur vient ici.

-Je dis oui. Dites-moi ce que nous parions que je vais demander …

Dans la galerie de photos du téléphone portable de Facundo Oreja, il n’y a pas d’images sur les plages de Disney ou des Caraïbes. Ni d’un tour d’Europe ni d’une autre destination exotique en Asie ou en Afrique. Pour son temps libre cet été, il s’est penché vers la beauté de la Patagonie argentine, totalement à l’écart des luxes et des excentricités que les autres joueurs de football professionnels optent habituellement pour. La simple coïncidence l’a frappé avec ce milieu, exactement 1 740 mètres de haut, entre les montagnes.

Depuis qu’il était enfant, le défenseur expérimenté qui est actuellement actif à Central Barracas (First National) a été réveillé par l’intérêt de fréquenter ce type de destinations familiales. Ses frères aînés, Nerea et Martín, ont toujours été passionnés par ces endroits imbattables avec des sentiers de randonnée et d’escalade. Et pour le travail ou les affaires, Facundo ne pourrait jamais avoir le plaisir de se plonger dans l’une de ces aventures jusqu’à ce qu’il soit plus âgé.

Avec le temps, il a rassemblé dans sa tête des documentaires avec des endroits incroyables dans le sud de l’Argentine et ce compte a cessé d’être en suspens il y a trois ans, quand il s’est rendu à El Bolsón avec son frère Pato, un cousin et quelques amis.

«C’est ma façon d’échapper un peu aux pressions que l’on a en jouant au football, etc. Celui qui ne joue pas pense qu’il n’y en a pas ou qu’ils n’existent pas mais c’est l’inverse. Il faut être pour le vivre, ressentir les choses … Le joueur a beaucoup de pression durant sa carrière: il doit abandonner, manifester, s’entraîner jour après jour, semaine après semaine. Et cela entraîne une usure importante », reflète l’oreille.

L’impact généré par la beauté naturelle d’El Bolsón il y a quelque temps l’a motivé à diriger un autre groupe de voyageurs en cette pause estivale. A cette occasion, le clan a été réduit et Facundo était accompagné de son frère Aitor et de son neveu Taiel, 18 ans. Le plan était de retourner dans le Sud avec l’idée d’un voyage similaire mais dans une autre destination. Lago Puelo (Chubut) et El Chaltén (Santa Cruz) ont été mélangés, bien qu’ils aient décidé de Bariloche en raison du peu de temps dont ils disposaient pour obtenir les billets.

Une semaine avant Noël, la Mar del Plata a marché sur Bariloche à côté de ses pentes et s’est dirigée directement vers Cerro Catedral, où le sentier commence vers le Emilio Frey Shelter, le premier arrêt marqué sur l’itinéraire. Après la première nuit à plus de 1 700 mètres d’altitude, le trio a traversé les montagnes en huit heures environ pour arriver au Refuge général de San Martín (Jakob), où ils ont passé la deuxième nuit.

Le lendemain, ils sont descendus à Colonia Suiza et ont sauvé trois places dans le bungalow d’un camping qui était en fait fermé. La propriétaire Ana leur a permis d’utiliser les installations pour se toiletter et se reposer. Déjà après l’aube, ils entreprirent l’expédition la plus compliquée de toutes: ils montèrent au Abri Manfredo Segre (Laguna Negra) sous une tempête impressionnante, endurant un froid polaire et des vents forts. Après huit heures de randonnée, ils se sont reposés et avec le dernier repos physique, ils se sont levés pour marcher jusqu’à la montagne précédente qui se connecte à la descente du Cerro López, qui a été fermée en raison de la quantité de neige et du danger d’avalanches. Le cinquième jour, ils sont redescendus à Colonia Suiza et, plus détendus, ils ont profité des dernières heures de leur séjour à Bariloche pour visiter le centre et acheter des cadeaux pour la famille.

«Je me suis un peu échappé au contact humain et à la technologie. Je voulais être assez seul. J’adore la nature, pour moi c’est un carburant et ces endroits comme le Sud sont idéaux pour ça. Ce sont des voyages spectaculaires, des destinations qui vous frappent ”, compte. Et lors du choix des compagnons, le footballeur de 37 ans recommande de le faire avec des personnes bien-aimées avec lesquelles vous pouvez discuter et approfondir des sujets que peut-être la vie quotidienne empêche.

L’expérience a été pour lui inoubliable et peut-être pour son jeune neveu, d’abord invité à un voyage de ce type et «sans savoir où il allait». Oreja n’a pas été encouragé à prendre son fils aîné (13 ans) bien qu’il l’ait déjà en tête pour l’avenir, logiquement avec des traversées et ascensions moins complexes et des abris plus proches en raison de son jeune âge. «Ma femme est restée avec les trois garçons, je leur suis également reconnaissant de me donner l’espace pour faire ce que j’aime. Oeil, je suis de Mar del Plata et je suis clair que la plage a son charme et non le business, mais ces voyages pour lesquels on choisit aussi me font du bien », conclut-il.

Du côté droit, la pré-saison avec Barracas Central s’est poursuivie. L’effort physique consenti au cours de cette courte semaine dans les entrailles du parc national de Nahuel Huapi l’a aidé à renforcer le genou gauche battu dû à une tension dans le ligament interne.

Le premier semestre dans le club qui sponsorise Claudio Chiqui Tapia a été turbulent pour lui en raison des blessures, car avant de souffrir de celui de l’articulation de la jambe gauche, il avait été opéré d’une fracture de la mâchoire supérieure et de l’arc zygomatique droit produit d’une forte frappé dans un match.

Avec un optimisme évident face à ce qui s’en vient et rêvant d’être un protagoniste, il a quitté Tandil à côté de l’équipe de Guapo pour faire face à la partie la plus forte de la pré-saison et, par la suite, aux pressions de sa profession.