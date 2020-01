Dans une procédure rapide, le gouvernement de Donald Trump a accepté Jorge Argüello comme ambassadeur d’Argentine aux États-Unis

La Maison Blanche a accepté Jorge Argüello comme ambassadeur d’Argentine aux États-Unis. Ce n’est pas la première fois qu’Arguello représente le pays à Washington, comme il l’a fait lors du second mandat de Cristina Fernández de Kirchner. Selon le protocole américain, le représentant argentin sera reçu par Donald Trump dans la salle ovale.

Il ne faisait aucun doute que la Maison Blanche accepterait les pouvoirs d’Arguello, mais le processus bureaucratique était soumis aux fluctuations des relations bilatérales qu’Alberto Fernández était en train de construire avec l’administration républicaine. Le Département d’État n’a pas accepté qu’Evo Morales ait utilisé le pays comme plate-forme territoriale pour revenir au pouvoir en Bolivie et que le malaise avait déjà été transféré à plusieurs reprises à la Casa Rosada.

Cependant, la position de condamnation explicite du président péroniste sur le coup d’État parlementaire que Nicolás Maduro a tenté d’exécuter contre Juan Guaidó, a déclenché des conditions politiques et a couronné l’acceptation d’Arguello en tant que représentant argentin aux États-Unis en un temps record.

Alberto Fernández cherche une position équidistante avec Trump, et tout comme il a répudié le régime populiste de Maduro, il n’a pas non plus approuvé la déclaration du Groupe de Lima ou la désignation d’Elisa Trotta, qui jusqu’à récemment était représentante de Juan Guaidó dans le pays.

Cette stratégie diplomatique, aujourd’hui, a donné des résultats: elle a atteint un équilibre entre Caracas et Washington, et a obtenu que la Maison Blanche accorde le placet de rigueur à Arguello.

Arguello était déjà un représentant argentin à Washington, connaît très peu la réalité américaine et est un ami personnel d’Alberto Fernández. Sa mission diplomatique sera essentielle à l’approfondissement des relations bilatérales entre le président péroniste et son collègue républicain, dans un temps politique traversé par la situation au Venezuela, la crise en Bolivie et les prochaines élections à l’Organisation des États américains (OEA).

Trump veut éjecter Maduro du scénario vénézuélien, tandis qu’Alberto Fernández pense que c’est un élément clé dans une négociation qui permet une transition démocratique au régime populiste. De plus, le chef de l’Etat argentin ne reconnaît pas Guaidó comme président par intérim, tandis que Trump suppose que c’est une pièce très importante pour conclure les jours de Maduro au pouvoir.

Ces différences de méthodologie politique entre les deux dirigeants doivent atténuer ou résoudre Arguello lors d’une nouvelle installation dans DC. Trump commence sa campagne pour la réélection, et la crise vénézuélienne est un argument qu’il utilisera – encore et encore – pour séduire le vote latino-américain et rester quatre ans à la Maison Blanche.