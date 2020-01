Dario Argento reviendra à la télévision avec une série de suspense | La culture

Le réalisateur italien Dario Argento reviendra à la télévision pour réaliser une série de thrillers en quatre épisodes, tous marqués par l’esthétique qui a élevé ce maître du “giallo”, a confirmé l’un de ses producteurs.

Plus précisément, Dario Argento sera en charge de la direction du premier chapitre et supervisera la partie artistique du reste, selon un communiqué de la société de production italienne “Iervolino Entertaiment”, qui soutient le projet en collaboration avec un espagnol et un maltais.