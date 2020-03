Daughter El Dasa est sorti en photographie filtrée sur Instagram

La photo de la fille d’El Dasa divulguée sur Instagram La chanteuse n’avait pas dévoilé l’identité de sa petite fille La fille a une hétérochromie à l’iridium, a déclaré le grupéro

Après que le chanteur mexicain de musique de grupera, Dasahev López Saavedra, connu sous le nom de “ El Dasa ”, a révélé dans une émission de télévision qui n’a pas révélé l’identité de sa fille parce qu’il est né avec une hétérochromie à l’iridium, il a fui sur les réseaux sociaux Une photographie de la petite fille.

Daryana Marie est née le 10 mai dans un hôpital de Las Vegas, au Nevada, avec un œil bleu et un autre vert, selon la chanteuse lors de l’émission 2019 Awake America.

Malgré le secret d’El Dasa pour avoir montré à quoi ressemble sa fille, la journaliste Nelssie Carrillo a publié sur son compte Instagram une photo de l’enfant qui, selon elle, serait exclusive à Awake America:

“Ici, il connaît exclusivement la fille de #eldasa, alors que l’Amérique se réveille, elle aurait l’exclusivité, mais non, nous leur présentons ici #daryanamariesaavedra”, a écrit le journaliste, bien que le compte Scandal ait également publié les photos.

Certains disciples du journaliste ont commenté, surpris de voir pourquoi asa El Dasa ‘ne connaissait toujours pas le visage de sa petite fille, et ils ne se souvenaient même pas que la chanteuse avait une fille: “La fille est déjà très grande. Ce n’est pas pour le mal, mais j’avais oublié que Dasahev avait un bébé »,« Je ne sais pas pourquoi Dasa ne l’a pas fait savoir? En fait, il n’est presque plus entendu. »

La petite fille apparaît dans les bras d’une femme, avec une robe blanche et un bandeau à nœud, et bien qu’elle ne remarque pas la couleur de ses yeux, son visage est visible.

Certains fans ont commenté le compte Scandal et confirmé leur suspicion qu’elle est très jolie et rousse: «Comme elle est belle! Vraisemblablement, il est beau et la mère est la même, “” Il semble qu’elle est sortie rousse car il est beau “” Ça me rend tellement ridicule qu’il n’a pas une telle réputation et marche en cachant la fille comme si c’était quoi “”, Ils l’ont dit au chanteur mexicain et sont diplômés de l’Azteca TV Academy.

Il est surprenant que près d’un an après la naissance de Daryana Marie, ‘El Dasa’ ne l’ait pas présenté à ses followers via son compte Instagram, et qu’il n’ait publié qu’une photo dans laquelle sa petite amie Jennifer Loya, sa fille et il apparaît à contre-jour, de sorte que leurs visages ne sont pas visibles.

«Ma fille vole haut que la vie te sourit toujours, nous serons là pour t’aider à voler sans peur autour du monde ..! Aujourd’hui tourne 9 mois Notre cadeau de Dieu Daryana Marie Quel bel amour vous nous donnez! Cette photo est dans mon endroit préféré où ma famille est née. Là, au pied de la montagne », a écrit la chanteuse dans la publication, qui comptait plus de 35 000 likes.