Davantage de laboratoires américains pourraient fournir des tests de coronavirus

Une enquête menée auprès de plus de 4 000 chercheurs aux États-Unis suggère qu’une meilleure coordination au niveau institutionnel et national pourrait rendre des centaines de milliers de tests supplémentaires pour le coronavirus disponibles.

L’enquête a été déclenchée par une enquête Nature publiée le 9 avril, révélant que plusieurs laboratoires universitaires de premier plan qui ont reçu l’approbation réglementaire pour traiter les tests pour le SRAS-CoV-2 fonctionnent à la moitié de leur capacité potentielle.

Des tests sont nécessaires de toute urgence. Les hôpitaux continuent de faire face à des retards dans la fourniture des résultats des tests, et les maisons de soins infirmiers, les refuges pour sans-abri et autres établissements de vie partagée signalent un manque de tests pour le dépistage des résidents à risque. Les responsables américains conviennent principalement que davantage de tests sont nécessaires pour assouplir les mesures de distanciation sociale et de verrouillage.

Pour découvrir ce qui empêche les laboratoires de biologie moléculaire de contribuer à cet effort, Giovanni Paternostro, chercheur biomédical au Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute à La Jolla, Californie, et Joshua Graff Zivin, économiste à l’Université de Californie, San Diego , a envoyé une enquête à 35000 chercheurs principaux qui avaient reçu des subventions des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis en 2018.

Sur les plus de 4 000 chercheurs qui ont répondu au cours de la première semaine, environ 130 effectuaient déjà des tests pour détecter le nouveau coronavirus. Près de 1 600 personnes ont déclaré disposer de l’outil principal nécessaire pour effectuer des tests, d’une machine de PCR en temps réel et fonctionner dans les conditions de sécurité biologique requises pour travailler avec des organismes pathogènes tels que le coronavirus. Mais ils ne testaient pas.

On a demandé aux deux groupes – ceux qui testent et ceux qui pouvaient – ce dont ils auraient besoin pour effectuer plus de tests ou pour commencer les tests. Les ressources telles que les réactifs et le financement ont été une réponse populaire pour les deux groupes, tout comme la coordination par les NIH ou leur propre institution. Environ 95% des laboratoires qui ne testent pas actuellement ont déclaré avoir besoin de plus d’informations sur les protocoles et les réglementations, telles que la certification CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) pour fournir les résultats des tests cliniques. Mais 43% des laboratoires qui effectuent actuellement des tests ont déclaré qu’ils pourraient également faire plus d’informations dans ces domaines.

Près de 1 000 enquêteurs ont laissé des commentaires, beaucoup décrivant les goulots d’étranglement auxquels ils sont confrontés ou leur intérêt à aider à la réponse au coronavirus par d’autres moyens. Un répondant, George Murphy, un biologiste des cellules souches qui dirige une opération de test de coronavirus à la Boston University School of Medicine dans le Massachusetts, dit que l’enquête et les commentaires lui ont fait réaliser à quel point il était chanceux que ses dirigeants administratifs soient flexibles et poussés dur des obstacles réglementaires. «La coordination au niveau institutionnel était essentielle», dit-il.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 21 avril 2020.

