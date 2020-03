David Quammen: comment les infections animales se propagent aux humains

Bienvenue dans un autre de notre série d’épisodes sur les coronavirus de Science Talk de Scientific American, publiée le 18 mars 2020. Je suis Steve Mirsky.

En 2012, David Quammen a publié le livre Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic. Sur son site Web à l’époque, il écrivait: “La prochaine grande pandémie humaine meurtrière … sera causée par une nouvelle maladie – nouvelle pour les humains, de toute façon. Le bogue qui est responsable sera étrange, inconnu, mais il ne viendra pas de l’espace . Il y a de fortes chances que l’agent pathogène tueur – très probablement un virus – se propage à l’homme à partir d’un animal non humain. “

Nous vivons maintenant dans cette situation, avec le coronavirus SARS-CoV-2, qui cause la condition COVID-19. C’est le septième coronavirus connu pour infecter les humains. Une recherche publiée le 17 mars 2020 dans la revue Nature Medicine a examiné le génome du virus. Deux possibilités se sont dégagées de cette analyse. Dans le premier, le virus est devenu pathogène chez un animal non humain puis a sauté chez l’homme. Dans le second, une version relativement inoffensive du virus est passée des chauves-souris à un autre animal puis aux humains. Plus d’une espèce animale intermédiaire aurait également pu être impliquée dans cette transmission. Et une fois dans la population humaine, le virus a évolué pour devenir potentiellement dangereux et parfois mortel.

J’ai interviewé David Quammen à propos de son livre Spillover: les infections animales et la prochaine pandémie humaine en 2012. Je le republie en raison de sa pertinence par rapport à ce qui se passe aujourd’hui.

La transcription de l’épisode se trouve à https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/david-quammen-the-spillover-of-anim-12-11-18/