DAVOS-Le changement climatique amène les investisseurs à prendre la température dans leurs portefeuilles

Par Simon Jessop et Matthew Green

LONDRES, 20 janvier (.) – Plus que la croissance des revenus et des dividendes, il est temps de prendre la température des portefeuilles.

Les politiciens pressent les investisseurs de contribuer à leurs élections pour se conformer à l’accord de Paris de 2015 pour lutter contre le changement climatique, qui vise à limiter l’augmentation du réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius et de préférence 1,5.

Une avant-garde des assureurs et des fonds de pension, dont beaucoup seront à Davos cette semaine pour la réunion annuelle du Forum économique mondial, disent qu’une partie de la solution est un nouveau “score de température” qui offre un aperçu de la façon dont vos investissements sont contribuer au changement climatique

Le score, selon eux, peut les aider à naviguer dans l’allocation des capitaux des secteurs hautement polluants de l’économie mondiale aux entreprises plus vertes.

Jusqu’à présent, la mesure de la température a été adoptée par une poignée de milliers d’institutions financières à travers le monde, mais l’attention qu’elle a suscitée montre comment les inquiétudes des investisseurs concernant le risque climatique se déplacent vers le groupe dominant.

“Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il est très encourageant qu’en tant que secteur, nous soyons obligés de répondre à cette question sur le score de température”, a déclaré Mark Lewis, responsable de la recherche développement durable chez BNP Paribas Asset Management.

“Si quelqu’un pensait auparavant qu’il pouvait ignorer le changement climatique, maintenant il ne peut tout simplement plus”, a-t-il ajouté.

La France est en tête avec 18 entreprises, dont l’assureur AXA et le réassureur Scor, qui dévoilent le score de température de tout ou partie de leurs portefeuilles en 2018.

Les régulateurs britanniques ont déclaré qu’ils pourraient exiger que certaines banques et assureurs déclarent les scores de température de 2021 lors de tests de résistance annuels.

Le gestionnaire d’actifs Standard Life Aberdeen, le réassureur allemand Munich Re, les rivaux suisses Swiss Re et Zurich Insurance ont déclaré à . qu’ils envisageaient d’attribuer des notes de température à leurs portefeuilles.

Les scores de température sont l’une des nombreuses initiatives des investisseurs qui sont apparues ces dernières années, étant donné la pression exercée par les politiciens sur l’industrie financière pour accélérer le changement.

Le Groupe d’investisseurs institutionnels contre le changement climatique, un organisme européen composé principalement de fonds de pension et de gestionnaires d’actifs avec 30 milliards d’euros (33 milliards de dollars), a lancé une initiative en mai pour déterminer comment ses membres peuvent utiliser leur influence financière pour soutenir les objectifs de Paris.

Cela a été suivi par le lancement de «l’Alliance des gestionnaires d’actifs avec zéro émission nette» lors d’un sommet des Nations Unies sur le climat en septembre. Le groupe, auquel 16 assureurs et fonds de pension ayant des actifs pour près de 4 000 milliards de dollars ont souscrit jusqu’à présent, s’est engagé à aligner ses investissements sur les objectifs de température les plus ambitieux de Paris.

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, a annoncé la semaine dernière un examen de la façon dont il aborde le risque climatique. Le président exécutif, Larry Fink, a déclaré aux milliers d’entreprises dans lesquelles il avait intérêt que l’investissement durable était la “base la plus solide” pour les portefeuilles de clients.

Malgré l’enthousiasme croissant pour les mesures de température, le manque d’uniformité des données, des méthodologies et de la diffusion rend extrêmement difficile le calcul d’un nombre significatif unique.

Andrew Howard, chef de la recherche durable au gestionnaire d’actifs britannique Schroders, a déclaré que son entreprise cherchait activement à prendre des mesures de température, mais a averti que toute approche doit être “robuste et logique”.

“Il y a beaucoup de défis à relever”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont déjà travaillé sur une mesure relativement simple: la quantité de gaz à effet de serre qu’une entreprise produit. De plus en plus d’entreprises estiment leur “intensité carbone” en fonction du rapport entre les émissions et les revenus.

Cependant, un score de température pour les portefeuilles nécessite des calculs plus complexes, y compris la manière dont les entreprises contribuent aux émissions mondiales et aux réductions prévues.

(1 dollar = 0,9011 euros)

(Rapport supplémentaire de Ron Boussou et Carolyn Cohn à Londres, Maya Nikolaeva et Mathieu Rosemain à Paris et Gianluca Semeraro à Milan; édité en espagnol par Javier López de Lérida)