DAVOS-Le changement climatique oblige les investisseurs à prendre la température

Par Simon Jessop et Matthew Green

LONDRES, 20 janvier (.) – Il est temps de cesser d’être obsédé par l’augmentation des revenus et le versement de dividendes: il est maintenant temps de prendre la température de votre portefeuille.

Les dirigeants politiques pressent les investisseurs de travailler plus dur pour s’assurer que leurs décisions de portefeuille d’investissement aident à atteindre les objectifs de l’accord de Paris de 2015 pour lutter contre le changement climatique, qui vise à réduire l’impact du réchauffement climatique. planète en dessous de 2 degrés Celsius, de préférence à 1,5 degrés.

Un groupe de divers assureurs et fonds de pension, dont beaucoup seront présents à Davos cette semaine pour la réunion annuelle du Forum économique mondial, fait valoir qu’une partie de la réponse passe par un nouveau “relevé de température” qui donne une idée de Comment vos investissements contribuent au changement climatique.

Une seule mesure, disent-ils, pourrait les aider à déplacer les capitaux des secteurs hautement polluants de l’économie mondiale, qui sont susceptibles d’être affectés financièrement, vers les entreprises les plus vertes qui sont prêtes à faire des bénéfices.

Jusqu’à présent, la mesure de la température n’a été adoptée que par quelques institutions financières à travers le monde, mais l’attention qu’elle a suscitée montre comment l’inquiétude des investisseurs à l’égard du risque climatique prend enfin le devant de la scène. tendances financières

“Il y a encore beaucoup de travail à faire à cet égard, mais il est très encourageant que nous, en tant que secteur, soyons également tenus de rendre compte de ce problème sur l’impact sur la température”, a déclaré Mark Lewis, responsable de la recherche développement durable chez BNP Paribas Asset. La gestion

“Avant, on pouvait se croire indifférent au changement climatique, mais ce n’est plus possible”, a-t-il ajouté.

En la matière, la France est à la pointe, avec 18 sociétés dont l’assureur AXA et le réassureur Scor qui dévoileront l’impact sur la température de tout ou partie de leurs portefeuilles au cours de l’année 2018.

Les régulateurs britanniques ont indiqué qu’ils pourraient exiger de certaines banques et assureurs qu’ils signalent l’impact sur la température de leurs portefeuilles d’investissement à partir de 2021.

Le gestionnaire d’actifs Standard Life Aberdeen, l’assureur allemand Munich Re, ainsi que ses concurrents suisses Swiss Re et Zurich Insurance ont déclaré à . qu’ils envisageaient d’attribuer des marqueurs de température à leurs portefeuilles. INDICATEUR COMPLEXE

Les marqueurs de température sont l’une des nombreuses initiatives prises par les investisseurs au cours des dernières années, alors que les autorités politiques accroissent la pression sur le secteur financier pour accélérer le changement.

Cependant, malgré l’enthousiasme croissant pour ces mesures de température, le manque de normes dans les données, la méthodologie et la diffusion rend extrêmement difficile le calcul d’un chiffre sans équivoque.

Andrew Howard, directeur de la recherche sur la durabilité au gestionnaire d’actifs britannique Schroders, a déclaré que son entreprise recherchait activement les mesures de température, mais a averti que toute approche doit être “robuste et logique”.

“Il y a beaucoup de défis à résoudre dans ce domaine”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont tenté de trouver un système comparatif plus simple: la quantité de gaz à effet de serre qu’une entreprise produit. De plus en plus d’entreprises estiment leur «intensité carbone» en fonction de la relation entre les émissions et les revenus.

Cependant, mesurer l’impact sur la température d’un portefeuille d’actifs nécessite des calculs plus complexes, notamment la manière dont les entreprises contribuent aux émissions mondiales et leur plan de réduction dans le temps.

Ces chiffres sont modifiés par les hypothèses sur la relation entre les émissions et les températures. Le calcul est encore plus compliqué lorsque l’on tient compte de l’incertitude quant à la manière d’atteindre un niveau zéro d’émissions nettes d’ici 2050, objectif que les scientifiques jugent nécessaire pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1, 5 degrés Celsius

“La plus grande question est de savoir quelle est exactement la voie vers cet objectif”, a déclaré Mara Childress au sein du Groupe de travail sur la diffusion des informations financières concernant le climat (TCFD), un groupe d’action mondial créé par le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney.

Le défi devient encore plus difficile lorsque les investisseurs vont au-delà des actions et obligations d’entreprises et prennent en compte l’immobilier et les infrastructures, où la transparence autour des émissions est plus faible, ou la dette souveraine, où les investisseurs Ils ont moins de marge d’engagement envers les emprunteurs.

Cependant, plusieurs consultants affirment qu’au fur et à mesure que les données s’améliorent, les différences entre les entreprises qui sont prêtes à bénéficier de la transition vers un monde à faibles émissions de dioxyde de carbone et celles qui en seront affectées deviendront plus claires. .

“Une mesure de l’impact potentiel sur le réchauffement vous aidera vraiment à comprendre quels composants d’un portefeuille … affectent les conditions météorologiques réelles”, a déclaré David Lunsford, co-fondateur de Carbon Delta, membre de la société d’indices et d’analyse de données MSCI. .

“Vous pourriez vous exposer à un grand risque si vous choisissez des entreprises qui ne sont pas engagées dans un avenir durable.”

(Informations complémentaires de Ron Boussou et Carolyn Cohn de Londres, Maya Nikolaeva et Mathieu Rosemain de Paris et Gianluca Semeraro de Milan; Traduit par Darío Fernández dans l’écriture de Gdansk)