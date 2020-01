Davos passe du blanc au vert | Économie

Le Forum économique de Davos a changé de couleur et dans sa cinquantième édition, il n’est plus défini par le blanc des grandes chutes de neige des autres éditions, mais par le vert de l’alerte écologique et environnementale qui a taché nourriture, boisson, tapis Et les débats.

Quelque chose a dû faire Greta Thunberg, la fille qui ne sourit jamais et qui parcourt le monde avec son message sur la situation d’urgence que la planète connaît en raison des émissions de carbone ou de l’excès de plastique et qui a visité le Forum de Davos cette semaine .