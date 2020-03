De faux kits de test du coronavirus de Los Angeles saisis

Les autorités ont trouvé de faux kits de test de coronavirus à l’aéroport de Los Angeles. Les agents du CBP ont été ceux qui ont repéré tôt les kits de test de coronavirus présumés à Los Angeles. Ils ont demandé au public d’être attentif à la vente de faux tests pour détecter le coronavirus à Los Angeles et dans le reste des États-Unis.

Au milieu des tensions mondiales autour du coronavirus, les autorités de Los Angeles ont saisi de faux kits pour effectuer des tests de dépistage à domicile.

Les autorités fédérales ont déclaré samedi que les douaniers avaient intercepté un paquet rempli de faux kits de test de coronavirus faits maison à l’aéroport international de Los Angeles en Californie et ont averti les gens de faire attention à l’achat de ces produits, a rapporté l’agence de presse. AP.

Le colis est arrivé cette semaine de Grande-Bretagne et contenait des bouteilles déclarées comme eau purifiée d’une valeur proche de 200 $. Cependant, lorsque le Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) l’a inspecté, ils ont découvert que les étiquettes mentionnaient COVID-19, qui a commencé en Chine et s’est propagé au reste du monde.

“Le public américain doit être attentif à la vente de kits de test à domicile contrefaits sur Internet ou directement et de manière informelle aux consommateurs”, a déclaré le CBP dans un communiqué samedi.

Le dépistage de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, est effectué uniquement dans des laboratoires publics agréés d’État et locaux à travers le pays. Vendredi, le président Donald Trump a déclaré une urgence nationale et a annoncé de nouvelles stratégies de dépistage après que les médecins, les politiciens et les patients du pays se sont plaints d’un manque d’accès aux tests.

Cependant, la confusion du public persistait quant à savoir qui devrait subir le test et comment le faire vérifier pour voir s’il était atteint de la maladie.

Aucun détail supplémentaire n’a été divulgué, y compris s’il y a eu des arrestations liées au colis intercepté. Les flacons ont été retournés pour analyse à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA).

États-Unis: un test de coronavirus retardé est un «échec»

Le retard américain dans la réalisation des tests de coronavirus est un “échec”, a déclaré jeudi un haut responsable du gouvernement américain. Pendant ce temps, les experts de la santé publique ont déclaré qu’ils ne comprenaient pas bien la propagation du nouveau coronavirus.

Initialement, l’effort de test a été entravé par des retards dans la livraison des kits de test aux laboratoires de santé publique, mais les obstacles ont continué, ce qui a amené les scientifiques à conclure que le virus s’est propagé beaucoup plus largement. large de ce que les représentants du gouvernement rapportent.

Les autorités fédérales de la santé, par exemple, se sont engagées il y a près d’un mois à accéder au réseau national de laboratoires de surveillance de la maladie à COVID-19. Ce système ne fait que commencer.

Jeudi, le médecin Anthony Fauci des National Institutes of Health a convenu que les États-Unis devaient améliorer la façon dont ils effectuent les tests.