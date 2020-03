De grandes entreprises unissent leurs forces et d’autres lancent des initiatives contre le virus | Économie

L’expansion du coronavirus a conduit de grandes entreprises espagnoles telles que Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola et Telefónica à se coordonner pour acheter des fournitures médicales, tandis que d’autres, profitant de leur capacité, se lancent dans la création d’initiatives de solidarité.

L’idée initiale est que les cinq grands de l’IBEX contribuent 25 millions d’euros chacun pour l’achat de matériel, bien qu’ils espèrent pouvoir collecter 180 millions d’euros avec le syndicat d’autres entreprises, comme rapporté à Efe.

En dehors de ce projet, de plus en plus d’entreprises mènent des actions de solidarité ou transforment leur production pour fabriquer du matériel sanitaire contre le coronavirus.

Un exemple est Naturgy, qui offrira un approvisionnement énergétique gratuit, à la fois en électricité et en gaz, aux hôtels et aux résidences qui abandonnent leurs installations pour élargir l’offre de lits d’hôpitaux de nos jours.

LES ENTREPRISES SE LANCENT À LA CRÉATION DE MATÉRIEL

Grupo Antolín, un fabricant de composants pour véhicules, produira désormais des pièces pour écrans de protection à l’aide de ses imprimantes 3D et quelque 4 000 blouses par jour destinées aux hôpitaux de Valladolid et Burgos.

“Renault à la rescousse” est le projet du constructeur automobile qui a permis en seulement quatre jours la distribution de plus de 2 000 masques faciaux entre les hôpitaux et les maisons de repos de Valladolid, Palencia, Malaga et Jerez.

Texfor, les employeurs du secteur textile, coordonne “directement” plus de 75 entreprises avec les autorités compétentes pour fournir des matériaux aux points les plus demandés.

Les fabriques de chaussures de Valverde del Camino (Huelva), avec l’aide d’entreprises locales, ont également commencé à produire des masques à double couche avec filtres et stérilisés, qui, dans un premier temps, seront répartis entre les aides à domicile et les travailleurs d’entretien. et le nettoyage.

DES ENTREPRISES DE DIFFÉRENTS SECTEURS DONNENT DU MATÉRIEL

L’opérateur MásMóvil fera don d’un million de masques pour l’usage hospitalier, tandis qu’IKEA transférera la literie dans les maisons de repos et à l’hôpital de campagne installé au parc des expositions Ifema à Madrid, ainsi que des matelas et des portemanteaux qui serviront de support à compte-gouttes patients.

Le consortium aéronautique européen Airbus va allouer un avion de transport militaire A400M pour entretenir un pont aérien afin d’apporter des masques fabriqués en Chine en Espagne.

La clinique Baviera prépare un envoi, qui arrivera le 30 mars en provenance de Chine, composé de 270 000 masques chirurgicaux et 10 000 unités de combinaisons de protection et de gants stériles et de lunettes de protection.

Correos Express, la filiale de colis express du groupe, a conclu un accord pour distribuer gratuitement des fournitures médicales, telles que des gants, des respirateurs ou des blouses imperméables.

Le groupe Delaviuda, dédié au nougat et disposant d’une usine dans la commune de Tolède à Sonseca, a fait don de plus de 140 000 unités de matériel sanitaire à l’hôpital “Virgen de la Salud” de la capitale castillane-Manchega.

Gerflor Iberia, une entreprise de revêtements, a fait don de 1 000 mètres carrés de revêtement sanitaire pour la médicalisation de l’hôtel Vía Castellana-Hospital La Paz, qui a déjà commencé à accueillir des patients atteints de coronavirus doux et des toilettes.

Cantabria Labs, qui produit en moyenne 12 500 unités de gel hydroalcoolique par jour, en a envoyé 10 000 à l’hôpital de campagne d’Ifema.

PAIEMENT ANTICIPÉ DES PENSIONS

Bankinter, Kutxabank et Liberbank avancent le paiement des pensions à ce mercredi pour atténuer l’effet que le coronavirus pourrait avoir sur les économies familiales.

BBVA, pour sa part, donnera à ses clients la possibilité de faire des dons à la Croix-Rouge via Bizum.

L’Association des Volontaires de La Caixa soutient les groupes à risque d’exclusion avec de multiples propositions virtuelles.

INITIATIVES DE SOLIDARITÉ POUR LES PROFESSIONNELS

“Emergency Home” est un mouvement de solidarité créé par des agents immobiliers qui localisent les propriétaires d’appartements locatifs qui les remettent altruistes pendant un mois au personnel de santé.

La plateforme Stuart, qui relie tout type d’entreprise à des coursiers indépendants, envoie gratuitement de la nourriture aux hôpitaux de Madrid et de Barcelone, une initiative à laquelle participent déjà plus de 70 marques de restauration.

Le groupe de blanchisserie Telelavo offre ses services gratuitement aux forces de police et au personnel des supermarchés, avec des traitements de nettoyage et de désinfection pour leurs uniformes.

FLOTTES DE VÉHICULES DISPONIBLES AUX PROFESSIONNELS

La Confédération nationale des écoles de conduite (CNAE) mettra au service de la Croix-Rouge espagnole les véhicules et chauffeurs des associés qu’ils souhaitent pour la prise en charge des personnes vulnérables.

Ford, en collaboration avec la fondation SERES, a également convenu avec la Croix-Rouge de transférer 15 véhicules pour la circulation du personnel de santé, le transfert des patients mineurs ou la distribution de nourriture aux personnes âgées.

Hyundai Espagne a conclu un accord avec plusieurs hôpitaux de la Communauté de Madrid pour le transfert d’une flotte de véhicules pour la circulation du personnel hospitalier.

Ces initiatives rejoignent celle menée il y a quelques jours par la société Autocaravanas Cervelló, qui proposait ses véhicules pour que les professionnels de santé et la police des différentes communes de Barcelone puissent se reposer entre service et service.