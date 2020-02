De grandes sculptures urbaines s’insèrent dans le jardin artificiel du Marlborough | En vedette

Les œuvres impressionnantes d’artistes tels qu’Antonio López, Magdalena Abakanowicz et Blanca Muñoz accueillent et s’intègrent dans un contexte qui évoque leur habitat naturel, grâce au projet d’exposition “Sculpture monumentale”, de la Marlborough Gallery de Madrid.

L’exposition rassemble des pièces emblématiques de la sculpture publique mondiale et elles partagent l’espace pendant la première partie de l’exposition (“Sculpture monumentale I”), ouverte jusqu’au 21 mars, et qui se poursuivra entre le 26 mars et le 30 avril avec “Sculpture monumentale II”. Ce sera alors le tour d’artistes comme Martín Chirino, Juan Genovés et Kenneth Snelson.