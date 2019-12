De l'amour et de la passion à l'amour: des petits amis qui, une fois séparés, sont devenus de grands amis

"Love after love" est l'une des grandes phrases du rock national jouées par Fito Páez, qui pourrait bien citer certains des couples du milieu artistique qu'ils connaissaient inverser le sentiment d'amour du couple dans celui de l'amitié, une fois la relation terminée.

Souvent, il est difficile de maintenir une connexion saine avec ceux qui ont partagé des moments intimes de la vie. Cependant, ces célébrités ont réussi à briser les barrières des préjugés et à maintenir leur affection avant tout. Ils ont même survécu à de nouveaux couples et familles. Et ils ont fusionné l'amour de deux en un sentiment beaucoup plus profond et durable.

Le cas le plus emblématique de la scène nationale est Susana Giménez et Ricardo Darín. Ils ont commencé leur relation en 1978, lorsque la diva avait 34 ans et l'acteur 21 ans. Elle venait de faire La mary, et une relation violente avec Carlos Monzón. Il commençait à peine ses premiers pas, même s'il était déjà en train de devenir l'un des acteurs les plus prometteurs. Ils étaient ensemble depuis huit ans. Plusieurs années plus tard, Susana a souligné que la raison de la séparation était que Ricardo voulait avoir des enfants, ce qui n'était plus dans ses plans.

Darin a rencontré Florencia Bas, avec qui il s'est marié et était parent de Chinois et Clara. De plus, Susana a conduit à la première rencontre de Ricardo et Florencia. La diva n'a jamais quitté l'acteur. Ils ont maintenu une grande amitié qui a surmonté toutes les barrières, au point que le conducteur a partagé l'intimité familiale des Darin des dizaines de fois. L'amitié a duré, l'amour et le lien se sont étendus à la femme et aux héritiers de Ricardo.

Mariano Martínez et Juliana Giambroni sont l'un des jeunes couples qui ont surmonté tous les conflits. L'acteur était l'une des stars de télévision les plus réussies des années 90; C'est alors qu'il a commencé sa romance avec Juliana. Tout au long d'une relation de sept ans, ils se sont mariés, ont eu deux enfants (Oivia et Milo), se sont séparés et … sont devenus amis.

Mariano a construit une brève romance avec Lali Esposito Cela s'est presque terminé par un scandale. Mais ensuite il a rencontré le modèle Camila Cavallo, avec qui il est devenu le père de Âme. Pendant ce temps, Juliana a rencontré l'homme d'affaires Matías Di Chiara, avec qui vous êtes actuellement en couple. L'acteur a reconnu que pour parvenir à l'harmonie, ils devaient passer par le psychologue ensemble, et après s'être compris, ils pourraient réarmer leur relation d'un autre endroit. L'amitié entre eux a atteint le point de partir en vacances avec leurs partenaires actuels et leurs trois enfants, et même de célébrer l'anniversaire de Di Chiara.

Après s'être rencontrés à l'adolescence, ils ont passé à Merlo, dans le Grand Buenos Aires, Marcelo Gallardo et Geraldine La Rosa ont été ensemble pendant plus de deux décennies. Le technicien de River et le designer ont formé une famille et ont eu trois fils: Nahuel, Matías et Santino. Mais au milieu d'une crise, elles sont tombées enceintes et la femme a donné naissance à Benjamin en juillet de cette année. Les tentatives de réconciliation n'ont pas prospéré et quelques jours avant la naissance, ils se sont séparés.

Malgré les rumeurs de romance de Gallardo avec le journaliste Alina Moine, l'ancien couple a réussi à maintenir un lien sain, en gardant intact l'amour qui les a unis pendant des années. Même en octobre de cette année La Rosa était dans le Monumental encourageant son ex-mariquand Rivière face La bouche dans la première demi-finale du Coupe des libérateurs; dans ses bras était Benjamin, lors de sa première visite au Monumental.

Jennifer Lopez et Marc Anthony se sont rencontrés en 1998. Cependant, ils n'étaient ensemble en public qu'en 2004 lorsqu'ils se sont mariés secrètement dans sa maison.. En 2005, ils se sont produits ensemble aux Grammy Awards et sont devenus l'un des couples les plus acclamés d'Hollywood. En 2008, ils étaient parents des jumeaux Max et Emme. Ils étaient en couple jusqu'à la mi-2011, lorsqu'ils ont annoncé leur divorce. Les rumeurs de relations amoureuses des deux n'ont pas terni une séparation harmonique, qu'ils conservent encore. Lopez était lié à sa danseuse, Casper Smart, et Anthony s'est marié en novembre de la même année avec le mannequin Shannon de Lima, qui sortirait aujourd'hui avec le footballeur colombien James Rodriguez.

Hugh Grant et Elizabeth Hurley ont été l'une des grandes histoires d'amour des années 90. Et ils étaient aussi des protagonistes de l'un des plus grands scandales de l'époque. Ils se sont rencontrés en 1988 pour tourner le film Aviron avec le vent, et ils sont devenus l'un des couples vedettes. Son bonheur a duré jusqu'en 1995, lorsque l'acteur a été arrêté par la police après avoir demandé les services d'une prostituée, Divine Brown. Le dossier de police de l'acteur a été divulgué dans l'opinion publique et son image s'est brisée en morceaux.

Malgré le scandale, Hurley a pardonné à Grant, et ils ont continué à être un couple jusqu'en 2000, date à laquelle ils ont officialisé leur séparation. La distance n'a pas renversé son sentiment et les Britanniques ont continué avec une amitié qui perdure aujourd'hui. Même l'actrice -ex modèle- a été celle qui a annoncé la naissance du cinquième fils de Grant lorsque, lors d'une interview télévisée, il a annoncé l'arrivée de l'enfant. "Ces enfants l'ont transformé … d'une personne misérable est devenue une personne misérablement charmante. C'est un pas de plus sur l'échelle », a déclaré la femme avec un sourire. Hurley et Grant ont une excellente relation, et tous deux disent qu'ils sont comme une grande famille.