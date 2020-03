De l’art à la lecture, au temps des coronavirus: comment profiter des propositions culturelles de chez soi

Depuis la semaine dernière, les musées du pays – et une grande partie de la planète – ont fermé leurs portes en raison de l’avancée du Covid-19. À leur tour, des événements liés à la lecture ont été annulés, tels que différents salons du livre, de Buenos Aires à Bologne, mais la technologie permet d’accéder à de nombreuses propositions afin que, lors des jours de coronavirus, des télé-activités puissent être réalisées.

Le cinéma et la littérature peuvent être une grande entreprise face au désir de consommer de l’art, mais ce sont des activités personnelles, introspectives si vous le souhaitez, et les pièces sont consommées dans n’importe quel espace, comme une maison ou les transports en commun. Faut-il vraiment qu’un auteur explique son travail? Non, ce qui compte c’est le livre. Avec les arts visuels, cependant, l’œuvre ne peut pas être transférée et, pour être juste, ce n’est pas la même chose de la consommer à distance. Ici, l’expérience expérientielle est tout, elle doit être appréciée en direct, sinon, c’est comme essayer d’obtenir des tampons de passeport pour utiliser Google Earth, mais face à l’impossibilité, rien de mieux que de trouver des solutions, pour le moment, momentanées.

Et depuis que nous avons nommé le géant de l’internet, Google Arts & Culture les œuvres d’un total de plus de 1700 musées, galeries et institutions dans 80 pays, ce qui en fait la plus grande base de données d’art virtuelle aujourd’hui.

Grâce à ce projet, Google a visité des musées du monde entier en prenant des captures haute résolution de chaque pièce, dans le but d’offrir l’expérience la plus réaliste possible. De plus, ce qui est intéressant, c’est que la plateforme génère son propre contenu thématique, de sorte que, par exemple, vous pouvez voir toutes les œuvres d’un artiste particulier ou d’un pays spécifique.

Cette grande galerie possède des collections de grandes institutions publiques, ainsi que des centaines de privées, c’est pourquoi elle rejoint le Tate de Londres, avec la Galerie des Offices de Florence avec Musée Naconal des Beaux-Arts Argentine, pour n’en nommer que quelques-uns. Bien sûr, les musées virtuels sur cette page sont figés dans le temps, cela signifie que ce qui est montré est ce qui a été photographié à l’époque.

Bien sûr, il existe de nombreux mais la plupart des musées qui ont leur page pour visiter des œuvres et accéder à des informations à leur sujet. Par exemple, le Musée national Thyssen-Bornemisza d’Espagne invitée à visiter virtuellement les salles de la collection où se distinguent les œuvres du XIIIe siècle à 1980, de Jan van Eyck à Lucian Freud.

«Le Musée doit fermer temporairement ses portes conformément aux mesures de confinement pour la transmission du coronavirus (Covid-19). Nous vous proposons de profiter de la #ThyssenDesdeCasa “, a indiqué le site Internet de l’institution madrilène.

En ce sens, le Thyseen ouvre la voie dans ce qu’il est possible d’offrir. Parmi les mesures qu’ils ont déjà prises – et qui seront sûrement imitées – figurent des publications sur les réseaux sociaux qui incluent des listes de lecture Spotify pour mettre une bande originale des expositions ou des vidéos, par exemple, la restauration étape par étape de la peinture La Plaza de Saint Marc à Venise, de Canaletto et de nombreuses activités éducatives.

D’autres espaces espagnols qui ont également fermé l’entrée jusqu’à nouvel ordre et qui ont une visite virtuelle sont les musée du Prado et le Reine Sofia, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les fermetures de musées sont un phénomène mondial, donc des lieux importants dans d’autres pays ont pris des mesures similaires et ont leur propre visite virtuelle: La galerie d’art de Brera, Milan; Galleria degli Uffizi, Florence; Musées du Vatican, Rome; il Rijskmuseum, Amsterdam; il Musée archéologique, Athènes; musée du Louvre, Paris; British Museum, Londres; Musée métropolitain, New York; Hermitage, Saint-Pétersbourg et le Galerie nationale d’art, de Washington, pour n’en nommer que quelques-uns.

Une autre proposition originale des Malba est qu’ils partageront le processus de mise en place d’une exposition, les tâches de conservation et de restauration de certaines œuvres, la création d’un concept éditorial et comment un livre est imprimé, ainsi qu’un marathon de lecture en réseaux pour célébrer le grand poète argentin Olga Orozco, le centenaire de sa naissance; un projet qui récupère les expositions et les programmes de toute son histoire, et même des ressources en ligne à télécharger sur le Web et à mener des activités avec des enfants à la maison ou en classe.

Fondation Proa met à disposition ses audioguides, qui vous permettent de retrouver la théorie des échantillons qu’ils ont hébergés ces dernières années et à travers votre chaîne YouTube vous pouvez non seulement les visiter, mais aussi assister aux centaines de présentations et débats qui ont eu lieu autour d’eux.

En ce sens, YouTube est un excellent allié pour lutter contre l’abstinence d’art. Le beaux Arts et le MACBA, pour n’en nommer que quelques-uns, ils renforcent cette tendance avec leur propre chaîne, tandis que le Moderno (MAMBA) propose des interviews d’artistes et de conservateurs, des montages d’expositions passés et actuels, et des listes de lecture organisées par des artistes sur Spotify.

Dans certains espaces plus que dans d’autres, en raison de leur relation avec les réseaux, les “mesures” sont apparues avec une plus grande rapidité, mais sans aucun doute au fur et à mesure que les jours passent, de plus en plus de musées choisiront les réseaux sociaux comme canal pour rester ouverts.

Mais les arts plastiques ne sont pas le seul territoire à échapper au confinement ou qui permet de voyager sans aller nulle part. La lecture est également un outil qui peut nous transporter pendant des heures en dehors des agendas et des journaux télévisés. Les fermetures du salon du livre susmentionnées ne signifient pas que les éditeurs ne souhaitent pas garder le dialogue ouvert avec leurs lecteurs.

L’auteur argentin Claudia Piñeiro a déjà présenté son dernier livre, Cathédrales, via les réseaux. Sans aucun doute, au fil des jours, différents auteurs se joindront à cette modalité. En musique, pour ajouter un fait, le chanteur espagnol Ismael Serrano, via twitter, a annoncé un récital via streaming pour mardi 17 et l’Argentine Miss Bolivie, également sur le réseau birdie, a invité ses followers à combiner une date pour imiter l’expérience.

Bien entendu, ces rencontres virtuelles ne resteront pas toujours entre les mains des auteurs. Par exemple, en Espagne, la maison d’édition Random House a déjà présenté son programme #yomequedoencasaLeyendo, à travers lequel elle organise «un agenda d’activités à travers ses réseaux sociaux, transformant l’environnement virtuel en un lieu de rencontre et de loisirs pour ceux qui veulent se rapprocher à lire ces jours-ci », précise le communiqué. Le problème des coronavirus en Espagne est à un autre stade de développement, mais comme les pays de la région ferment de plus en plus de portes et d’activités sociales, il ne sera plus temps pour les maisons d’édition de faire des propositions similaires. Dans ce cas, les présentations se font à travers les réseaux personnels de chaque auteur, pas les maisons d’édition.

Mais si la lecture a quelque chose, c’est que la médiatisation – même par son auteur – n’est pas essentielle, mais plutôt une rencontre directe avec la matière. Aujourd’hui, il existe plusieurs plateformes payantes comme caleçon pour éviter d’avoir à aller dans une librairie pour obtenir les dernières publications. En outre, il existe de nombreux titres qui, en raison de leur âge, n’ont pas à payer de frais et sont trouvés avec une recherche en ligne rapide.

Un autre exemple d’accès gratuit et légal au matériel de lecture est la page Digital Classics du ministère de la Culture de Buenos Aires, où les titres des plus divers peuvent être téléchargés sur epub: Oeuvres complètes de Alfonsina Storni; Alice au pays des merveillesde Lewis Carroll jusqu’à Electrade Sophocle.

Des musées aux récitals en passant par la lecture, les propositions ne manquent pas. Et au fil des jours, ils le seront de plus en plus. Il s’agira de commencer à suivre nos préférences.