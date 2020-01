De Maradona à Sampaoli: hochet de noms pour emmener le Venezuela en coupe du monde | Réseaux sociaux sportifs

Sans entraîneur du Vinotinto pendant près d’un mois et avec le début des qualifications sud-américaines moins de 60 jours, les Vénézuéliens secouent de plus en plus un hochet de noms pour remplacer Rafael Dudamel sur le banc, qui a changé début janvier dans son pays par l’Atlético Mineiro.

Et dans le hochet, toutes sortes de noms sont ébranlés: des grands paris argentins réputés, une mystérieuse lettre brésilienne, des Colombiens ayant de l’expérience dans le football vénézuélien et même des techniciens locaux actuellement employés mais sans bagages internationaux.