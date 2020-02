De nouveaux cas de coronavirus révèlent la gravité et les symptômes de la maladie

Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager en Chine et dans le monde, les experts maîtrisent mieux la gravité de la maladie, son évolution chez les patients et la facilité avec laquelle elle peut se propager dans des endroits clos, tels que les hôpitaux.

Au 7 février, le virus avait tué 637 personnes et infecté 31 211 autres en Chine, selon l’Organisation mondiale de la santé. Un décès supplémentaire et 270 autres cas ont été signalés dans 24 autres pays. Des données plus détaillées sur environ 17 000 cas montrent que 82% sont bénins, 15% sont graves et 3% sont critiques, a rapporté l’OMS lors d’une conférence de presse le 7 février.

Dans l’ensemble, l’OMS indique que moins de 2% des patients qui sont tombés malades avec le nCoV 2019 sont décédés, le plus souvent d’une défaillance multi-organes chez les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé sous-jacents.

Par exemple, sur 138 patients infectés par un coronavirus et admis à l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan en janvier, 26% ont fini par avoir besoin d’un traitement dans l’unité de soins intensifs, rapportent les chercheurs le 7 février au JAMA. Ces patients étaient plus âgés et avaient d’autres problèmes de santé, comme l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ils ont souffert de complications de la pneumonie à coronavirus, y compris le choc et le syndrome de détresse respiratoire aiguë, une condition dans laquelle du liquide s’accumule dans les poumons, entraînant un essoufflement grave.

Ces cas font partie de la plus grande étude à ce jour sur les personnes hospitalisées avec le nouveau coronavirus et fournissent un aperçu plus détaillé des symptômes et de la gravité de la maladie.

La nouvelle étude suggère que le virus s’est propagé rapidement à l’hôpital. Sur les 138 patients suivis à Zhonghan, 57, soit 41%, semblent avoir été infectés à l’hôpital. Ils comprennent 40 agents de santé et 17 patients déjà admis pour d’autres conditions.

Les patients hospitalisés pour une pneumonie 2019-nCoV ont présenté une gamme de symptômes, rapportent les chercheurs. Tous sauf deux avaient de la fièvre, 70% se sentaient fatigués, 60% avaient une toux sèche, 35% avaient des douleurs musculaires et 31% avaient du mal à respirer. Un plus petit nombre de patients ont décrit des maux de tête, des étourdissements, des nausées, de la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. Dix pour cent des patients souffraient de diarrhée et de nausées un jour ou deux avant de développer de la fièvre et un essoufflement.

Comme les symptômes gastro-intestinaux ne sont pas typiques d’une infection respiratoire, les patients souffrant de diarrhée et de nausées peuvent ne pas avoir été suspectés d’avoir un coronavirus, explique Aubree Gordon, épidémiologiste à l’Université du Michigan à Ann Arbor, qui n’était pas impliquée dans l’étude. Ces patients peuvent ne pas avoir été traités avec les mesures appropriées pour contenir la propagation. Cela pourrait expliquer pourquoi tant de travailleurs de la santé sont tombés malades. «Les gens doivent être conscients des présentations atypiques et à leur recherche», dit-elle.

Les patients de la nouvelle étude ont été admis à l’hôpital du 1er au 28 janvier et étaient âgés de 22 à 92 ans, la plupart âgés de 42 à 68 ans. Six des 138 patients, soit 4%, sont décédés jusqu’à présent, un pourcentage légèrement plus élevé que celui signalé par l’OMS.