De nouveaux détails sur le mariage scandaleux d’Amber Heard et de Johnny Depp révélés

Dans une série de conversations enregistrées obtenues par le journal numérique Daily Mail, vous pouvez écouter le protagoniste d’Aquaman, 33 ans, en 2015, avouer attaques physiques contre Depp, dont il a divorcé en 2016 après 15 mois de mariage.

Depp et Heard se sont rencontrés sur le tournage du film The Rum Diary (2009), ils se sont mariés deux ans plus tard et se sont mariés en 2015. Enfin, au milieu de la controverse, leur mariage a culminé en mai 2016. Au début du processus, l’actrice a également demandé une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Depp pour violence domestique. Après la rupture scandaleuse, ils sont parvenus à un pacte extrajudiciaire qui obligeait l’actrice à retirer la demande du périmètre, et que l’acteur lui a versé 7 millions de dollars, un montant que l’interprète a fait don à une œuvre caritative.

Un mois plus tard, le site TMZ a publié un Vidéo de Depp ivre et menaçant avec son ex-femme, qui a également montré son visage meurtri sur la couverture du magazine Les gens

Et maintenant, l’avocat de l’acteur, Adam Waldman, a déclaré que Heard “avait perpétré des violences en série” contre Depp, avant “Va inventer un canular d’abus pour le couvrir.”

Dans les enregistrements intimes, le couple essaie de résoudre leurs problèmes conjugaux lorsque Depp, 56 ans, à un moment donné dit à Heard que la violence entre eux doit cesser. «Je ne sais pas quel était le mouvement de ma vraie main, mais ça va. Je t’ai frappé, mais je ne t’ai pas blessé », vous entendez l’actrice dire qui était encore son partenaire.

Depp lui dit une autre fois dans la discussion: “Je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas divorcer, je ne veux pas de toi de ma vie. Je veux juste la paix. Si les choses deviennent physiques, nous devons nous séparer. » Heard répond qu’il ne peut rien promettre, mais il essaiera. “Parfois, je me fâche tellement que je me perds. Je ferai de mon mieux pour changer. “

“C’est la preuve qu’elle était l’agresseuse”, a déclaré l’avocat de Depp au site USA Today. “C’est une conversation que toute victime de mauvais traitements reconnaîtra trop bien”, a ajouté Waldman. “Il révèle que Heard a commis des violences en série contre Depp, qui a toujours essayé de se séparer pour échapper à ses abus.”

Pour corroborer son histoire, l’acteur a divulgué des images de lui, sur le canapé d’un hôpital australien, avec un blessure à la main droite et une marque de cigarette sur la joue. Les événements se sont produits en mars 2015, lorsque Depp tournait le cinquième épisode de la saga à succès Pirates des Caraïbes Dans le pays océanique.

Le combat aurait commencé après avoir appris que l’acteur avait l’intention d’écrire un accord postnuptial. Depp dit qu’il a essayé “d’éviter” la situation avec Heard – qui explosait de rage en allant au bar en dessous, mais qu’elle l’a suivi. Dans la plainte, l’interprète allègue que l’actrice a jeté une bouteille, qui s’est écrasée et a éclaté contre la barre et des éclats ont coupé une partie d’un doigt. En outre, il dénonce également à la justice que son ex-femme “Il a mis une cigarette sur sa joue droite. »

Heard a nié l’accusation et son avocat l’a définie comme «absurde, offensante et catégoriquement fausse”Dans une déclaration au peuple. “Cette photographie ne prouve rien, au-delà du fait que Depp est désespéré de lancer une accusation pour la faire disparaître et détourner l’attention de son abus psychologique et physique d’Amber Heard.”

Depp, d’autre part, a déclaré à tout moment qu’il avait été victime d’abus par son ex. «Elle était l’auteur et moi j’étais la victime»a-t-il affirmé. “Tout en combinant des amphétamines et des drogues avec de l’alcool, Heard a commis d’innombrables actes de violence contre moi.”

Dans la bataille juridique contre les accusations croisées, l’acteur réclame à son ancien 50 millions USD alléguant que ses accusations d’abus lui ont coûté de l’argent et des opportunités professionnelles.

Pendant ce temps, en décembre 2018, Heard a publiquement dénoncé dans le Washington Post qu’il avait été victime de harcèlement et avait perdu plusieurs emplois après avoir dénoncé avoir été victime d’agressions verbales et physiques de la star de Holyywood. “Ils m’ont dit que je ne travaillerais plus jamais en tant qu’actrice, qu’ils me mettraient sur une liste noire. »