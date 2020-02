De nouveaux fossiles de grottes ont relancé le débat sur les enterrements de Néandertal

L’excavation d’une partie d’un adulte néandertalien

le squelette du haut du corps au Kurdistan irakien a relancé un débat de plusieurs décennies

pour savoir si les Néandertaliens ont enterré intentionnellement leurs morts.

Analyses des fossiles, découvertes dans les régions

La grotte Shanidar et les sédiments environnants indiquent que l’individu a été placé

au fond d’une dépression peu profonde que quelqu’un avait creusée, les scientifiques rapportent

dans l’Antiquité de février.

La découverte fait suite à des fouilles à Shanidar de 1951 à

1960 qui a produit des fossiles de 10 autres Néandertaliens, y compris une partie

squelette connu sous le nom de «sépulture de fleurs» pour les anciennes touffes de pollen qui

entouré les restes. Le regretté archéologue Ralph Solecki, qui a dirigé ces

fouilles antérieures, ont conclu que le pollen a montré que Shanidar Neandertals avait

enterré leurs fleurs mortes et dispersées sur les corps dans les rituels funéraires.

Enterrer les morts – un comportement généralement associé uniquement

avec Homo sapiens – implique

compassion pour les membres du groupe, soins et deuil pour les morts, et

peut-être la spiritualité et la croyance en une vie après la mort. Si Solecki avait raison,

Les Néandertaliens auraient pu se livrer à divers actes symboliques, tels que la création

peintures rupestres, également généralement attribuées uniquement à H. sapiens (SN: 28/10/19).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Solecki’s

les critiques ont suggéré, cependant, que les Néandertaliens dormant dans la grotte de Shanidar

aurait pu mourir de l’exposition ou des blessures causées par des chutes de pierres avant

les processus naturels ont recouvert leur corps de terre et de plantes (SN: 12/11/01). Pour compliquer les choses,

Les découvertes de Solecki ont eu lieu avant l’élaboration de normes professionnelles

fouiller soigneusement les fossiles et étudier la formation des sédiments du site.

Le Néandertal nouvellement fouillé, surnommé Shanidar Z, était à côté

à l’enterrement des fleurs et d’une manière qui renforce l’argument en faveur de Solecki

théorie que la grotte contient une ou plusieurs tombes de l’âge de pierre, les chercheurs

tenir.

“Nous sommes assez convaincus qu’au moins une partie des Shanidar

individus ont été déposés intentionnellement », explique Emma Pomeroy, co-auteur de l’étude,

archéologue à l’Université de Cambridge.

L’équipe de Pomeroy a voyagé à l’invitation du Kurde

Gouvernement régional à la grotte de Shanidar en 2014 pour trouver et dater la date de Solecki

sédiments fossiles. Le travail s’est arrêté après deux jours lorsque les combattants de l’État islamique

s’est approché du site, ne reprenant que l’année suivante lorsque les conditions ont été jugées sûres.

En 2016, l’équipe a mis au jour une côte, un os du bas du dos et

os d’une main droite serrée, vraisemblablement d’un Néandertal. D’autres fossiles de

le même individu, mis au jour en 2018 et 2019, comprenait un crâne aplati qui

affichait toujours des traits néandertaliens, tels que de grandes crêtes de front et le haut du corps

des os dont une main gauche enroulée sous la tête. Fossiles du bas du corps

de Shanidar Z doivent encore être retirés des sédiments des grottes.

Les fouilles dans la grotte Shanidar du Kurdistan irakien, montrées de l’extérieur, ont ajouté des preuves fossiles antérieures suggérant que le site contient des tombes néandertaliennes.

Datation préliminaire du sol juste en dessous des restes de Shanidar Z

suggère que l’individu, dont le sexe reste indéterminé, a vécu entre 70 000

et il y a 60 000 ans. Un artefact de pierre aiguisé se trouvait à côté de l’un de Shanidar

Côtes de Z. On ne sait pas comment l’outil est arrivé.

Shanidar Z gisait au fond d’une dépression, où légèrement

le sol compacté indique que le trou a été creusé intentionnellement. Sédiment

contenant du Shanidar Z et des Néandertaliens à proximité ne montre aucun signe d’exposition à

chutes de pierres dans la grotte, rapportent Pomeroy et ses collègues.

Deux pierres empilées ont été déterrées près de la tête du Néandertalien

et peut avoir marqué l’endroit où le corps a été enterré. On ne sait cependant pas combien

du temps aurait pu s’écouler entre les inhumations présumées de Shanidar Z, le

«Fleur» individuel et néandertalien à proximité.

Restes microscopiques de plantes anciennes, ainsi que certains

pollen, ont également été trouvés dans les sédiments près de Shanidar Z, dit Pomeroy. Plus loin

la recherche permettra de déterminer quels types de plantes étaient représentées et si

plutôt que de pleurer les Néandertaliens, les rongeurs fouisseurs ont amené des plantes

la grotte.

“Comme avec tous les précédents

réclamations pour les enterrements intentionnels de Néandertal, il n’y a pas clairement d’armes à feu

indiquant l’enterrement intentionnel [of Shanidar Z]», Explique l’archéologue Dennis

Sandgathe de l’Université Simon Fraser à Burnaby, Canada. Le corps de Shanidar Z était

pas arrangé de manière particulière, mais reposant «dans une position fœtale plutôt lâche»

cela aurait pu se produire au hasard, dit-il. Et aucune offre matérielle évidente

ont été placés avec le corps, comme dans les enterrements rituels ultérieurs des humains.

Mais le corps de Shanidar Z étant au fond d’un

dépression intentionnellement creusée dans les sédiments de la grotte laisse encore ouverte la

possibilité d’un enterrement intentionnel, dit Sandgathe.