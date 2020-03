De nouveaux fossiles et artefacts montrent qu’Homo erectus a conçu une boîte à outils diversifiée

À peine des merveilles d’un seul outil, les anciens hominidés appelés Homo erectus s’appuyaient sur une boîte à outils qui comprenait

des dispositifs de coupe relativement simples et plus complexes, suggèrent de nouvelles découvertes.

Fouilles sur deux sites éthiopiens situés à environ 5,7

kilomètres séparés découverts

valises partielles H. erectus

aux côtés de deux types d’outils en pierre, le paléoanthropologue Sileshi Semaw de

le Centre national de recherche sur l’évolution humaine à Burgos, en Espagne, et

collègues rapportent le 4 mars dans Science

Avances. Certains artefacts comportaient un seul bord aiguisé, tandis que d’autres

se composait de modèles à double tranchant tels que des haches à main en forme de poire. Un fossile d’H. Erectus date d’environ 1,26

il y a un million d’années, l’autre entre environ 1,6 million et 1,5 million

il y a des années.

Un casse-tête d’Homo erectus trouvé près de ces instruments en pierre à double tranchant (chacun montré des deux côtés) contribue à prouver que ces hominidés maintenant disparus ont créé des outils nécessitant des compétences et une planification considérables ainsi que de simples instruments de coupe.Michael Rogers / Southern Conn. St. Univ.

Un casse-tête d’Homo erectus trouvé près de ces instruments en pierre à double tranchant (chacun montré des deux côtés) contribue à prouver que ces hominidés maintenant disparus ont créé des outils nécessitant des compétences et une planification considérables ainsi que de simples instruments de coupe.Michael Rogers / Southern Conn. St. Univ.

Les fossiles d’hominidés et les outils en pierre sont rarement trouvés ensemble,

ce qui rend les nouvelles découvertes particulièrement remarquables. Afrique de l’Est H. erectus a fait différents types de pierre

outils sur des centaines de milliers d’années, sélectionnant apparemment des outils

en fonction de la tâche à accomplir ou peut-être de la qualité de la roche disponible,

dit l’équipe. Les preuves éthiopiennes confortent les suggestions précédentes,

outil en pierre trouve, que ni H. erectus ni aucun autre hominidé fait

un seul type d’outil en pierre, mais façonné une plus grande variété de relativement

des outils simples et plus complexes qu’on ne le pensait souvent (SN: 3/23/15).

Un grand casse-tête avec des crêtes de front épaisses, trouvé à la

le site éthiopien plus jeune, provenait d’un homme adulte, soupçonnent les chercheurs. UNE

un petit casse-tête avec de minces arêtes sourcilières, mis au jour sur l’ancien site éthiopien, appartenait

à une femme adulte, suggère l’équipe.

Une étude récente a révélé qu’un autre cousin éloigné et disparu des humains modernes appelé Paranthropus boisei qui vivait en Afrique de l’Est au même titre que H. erectus avait des mains capables de fabriquer des outils en pierre (SN: 3/3/20). Mais de tels artefacts doivent encore être trouvés avec des fossiles de P. boisei.