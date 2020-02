De nouveaux horizons peuvent avoir résolu l’affaire froide de la formation de la planète

Il n’y a pas si longtemps, il semblait que les jours de gloire de la mission New Horizons de la NASA étaient dans le rétroviseur, laissés pour compte de sa rencontre historique avec Pluton en 2015. Puis, au début de l’année dernière, le vaisseau spatial strié par Arrokoth, un peu de flotsam dérivant à travers le Ceinture de Kuiper – l’anneau diffus de corps glacés primitifs au-delà de Neptune, dont Pluton est le plus grand membre. Ce que New Horizons a trouvé à Arrokoth – initialement rapporté l’année dernière et maintenant renforcé par 10 fois plus de données dans trois études publiées la semaine dernière dans Science – est un indice critique du plus grand cas froid du système solaire: le mystère de la naissance des planètes.

“Je ne m’attendais pas à ce que notre rencontre avec Arrokoth soit au coude à coude avec le survol de Pluton en termes de son importance”, a déclaré le chercheur principal et co-auteur de l’étude de New Horizons, Alan Stern, scientifique planétaire au Southwest Research Institute. «Je ne m’attendais pas à faire une découverte bouleversante sur la formation des planètes dans la ceinture de Kuiper, et pourtant nous l’avons fait. À Arrokoth, nous sommes tombés sur le plus gros prix de toute la mission New Horizons. »

Grâce à des études minutieuses de la forme, de la géologie, de la couleur et de la composition d’Arrokoth, ainsi qu’à des simulations informatiques sophistiquées, les chercheurs ont développé une image plus claire de la façon dont cette relique du premier système solaire a dû se former. Et avec ces connaissances, ils ont également acquis une meilleure compréhension de la façon dont les éléments constitutifs des mondes ont pris forme autour du soleil, il y a plus de quatre milliards d’années.

Comment faire une planète

La recette pour fabriquer des planètes est d’une simplicité trompeuse: bousculez un nuage massif de gaz et de poussière pour qu’il s’effondre sur lui-même comme une avalanche sphérique, compressant la majeure partie de son matériau en une étoile centrale du nouveau-né. Ensuite, prenez du recul et regardez le moment angulaire résiduel du nuage tourner et aplatir les restes en un disque tourbillonnant autour de l’étoile. On pense qu’en l’espace de quelques millions d’années, les mondes fusionnent au sein du disque via un processus appelé accrétion hiérarchique. Les particules de poussière entrent en collision et collent, se collant progressivement ensemble en cailloux et, éventuellement, en planètes. Facile, non?

Sauf qu’il semble y avoir un goulot d’étranglement crucial dans cette chaîne d’assemblage planétaire: le saut des cailloux aux blocs de construction à l’échelle du kilomètre appelés planétésimaux. Cette étape est l’endroit où de nombreux théoriciens s’attendent à ce que l’accrétion hiérarchique se brise temporairement, car les rochers à l’échelle du mètre qui se heurtent à des vitesses orbitales sont plus susceptibles de se briser en gravier que de grossir. Les planétésimaux, en revanche, devraient être suffisamment volumineux pour que leur gravité intrinsèque corrale les fragments produits par les collisions, les ramenant dans le pli et permettant à la croissance de se poursuivre jusqu’à la planéité.

«La gravité est une force universelle et agit comme une colle pour faire croître les planétésimaux de plus en plus gros une fois qu’ils se sont formés», explique David Nesvorný du ​​Southwest Research Institute, co-auteur de l’une des nouvelles études. «Mais ce n’est pas vrai pour la phase initiale, lorsque vous n’avez que des particules de poussière dans un disque qui collent ensemble par le biais de forces moléculaires pour former des cailloux. La gravité n’y est pas très importante. Alors, quelle est la «colle» qui permet aux choses de grandir pour produire des objets de 10 ou 100 kilomètres? »

De haut en bas ou de bas en haut?

L’alternative principale au processus d’assemblage «ascendant» de l’accroissement hiérarchique est un mécanisme «d’effondrement du nuage local» qui construirait des planétésimaux à partir du «haut vers le bas». Dans cette approche, les cailloux dans un disque protoplanétaire contournent le goulot d’étranglement collisionnel en s’installant dans des nuages ​​autogravitants, se compressant rapidement sous leur propre poids pour s’effondrer directement en planétésimaux. Originaire des années 1950 et affinée par des travaux théoriques pionniers dans les années 1970, l’idée a initialement eu du mal à expliquer comment les cailloux pouvaient s’agglutiner en premier lieu. Mais il y a 15 ans, des modèles plus sophistiqués ont émergé montrant comment la traînée de gaz dans un disque – un phénomène appelé l’instabilité de la diffusion – peut concentrer les cailloux en groupes denses, un peu comme des volées d’oiseaux ou un peloton de cyclistes se déplaçant ensemble contre un vent de face.

De là, un nuage de galets va s’effondrer, faisant apparaître des planétésimaux – au pluriel, car la conservation de la quantité de mouvement angulaire fait sortir deux ou plusieurs corps denses, à l’échelle du kilomètre, du matériau infaillible. Ainsi, si les planétésimaux se forment par effondrement, la plupart d’entre eux devraient commencer comme des systèmes binaires – dont certains fusionneront lentement ou perdront leurs compagnons par des interactions gravitationnelles. Et selon les simulations numériques de pointe récemment effectuées par Nesvorný et ses collègues, si leurs nuages ​​de galets progéniteurs se sont formés via l’instabilité de la diffusion en continu, ces binaires devraient avoir tendance à orbiter mutuellement dans une direction prograde, c’est-à-dire dans le même direction comme ils tournent autour du soleil. (Les modèles de formation binaire à partir d’autres mécanismes prédisent le contraire: une tendance aux orbites rétrogrades.) Remarquablement, une analyse des données du télescope spatial Hubble et d’autres sources a ont montré que les binaires les plus anciens de la ceinture de Kuiper présentent exactement cet effet, la grande majorité affichant des orbites progrades. Lorsqu’ils ont été révélés pour la première fois l’année dernière, ces preuves chevauchantes provenant de superordinateurs hautes performances et d’études télescopiques des objets de la ceinture de Kuiper ont été saluées par certains experts comme la meilleure preuve à ce jour de la réalité de l’instabilité du streaming et des modèles d’effondrement des nuages ​​locaux de formation planétésimale.

“Je ne me fais aucune illusion qu’il y aura un accord universel et instantané à ce sujet”, déclare Andrew Youdin de l’Université de l’Arizona, co-auteur de l’hypothèse de l’instabilité du streaming qui a aidé à réaliser ce travail révolutionnaire. “Vous ne voulez pas que tout le monde saute dans le train, de toute façon. C’est une chose plus progressive. C’est ainsi que la science devrait fonctionner. “

À la lumière des données du survol d’Arrokoth de New Horizons, cependant, le train en marche pourrait bientôt rester debout. «Ces deux choses s’emboîtent», explique Will Grundy de l’Observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, co-auteur des trois nouvelles études Arrokoth et chef de file de l’analyse binaire de la ceinture de Kuiper. «La preuve des orientations progrades en orbite binaire est parfaitement cohérente avec l’instabilité du streaming comme mécanisme de formation. Et toutes les preuves qu’Arrokoth donne sont qu’il s’est formé par l’effondrement des nuages ​​- bien qu’il ne nous dise pas comment ce nuage s’est formé. “

Les arguments en faveur de l’effondrement du cloud

Anciennement connu sous le nom de MU69 2014 (ou sa désignation informelle Ultima Thule) avant sa dénomination officielle, Arrokoth est un «binaire de contact» de 36 kilomètres de long, composé de deux lobes glacés, aplatis, légèrement cratéralisés et légèrement touchants. L’arrangement donne à Arrokoth l’apparence d’un bonhomme de neige écrasé. Sa surface est extrêmement et uniformément rouge, probablement à cause des molécules organiques qui se sont formées pendant des éons de matraquage régulier par rayonnement cosmique. Et peut-être plus important encore, le binaire de contact est un membre de la famille des corps «classiques froids» dans la ceinture de Kuiper – des objets sur des orbites circulaires calmes qui ont à peine interagi avec autre chose depuis leur formation il y a plus de quatre milliards d’années, au l’aube du système solaire.

“Le débat sur la façon dont les planétésimaux se forment a été principalement basé sur des modèles informatiques – parce que chaque petit objet du système solaire auquel nous sommes allés pour la” vérité du sol “a été fortement chauffé et érodé par la lumière du soleil et les impacts”, dit Stern. «Ensuite, nous allons à Arrokoth, et il est clair que cette chose a été froide aussi longtemps qu’elle a existé et se trouve dans une partie très raréfiée du système solaire où il n’ya jamais eu d’environnement de collision intensif. C’est une capsule temporelle datant de plus de quatre milliards d’années, et elle ne peut pas être expliquée, globalement, par des modèles d’accrétion hiérarchiques. “

Dans tous les détails, selon Stern et ses collègues, Arrokoth répond aux attentes définies par les modèles d’effondrement du cloud. Ses lobes lisses, si délicatement perchés les uns sur les autres, ne montrent aucun signe de l’écrasement violent à grande vitesse prédit par une accrétion hiérarchique – ils doivent avoir heurté très placidement, rapprochés avec une vitesse de fermeture aussi faible que un mètre par seconde alors qu’ils en spirale à travers le gaz dans le disque natal du système solaire embryonnaire. Et les lobes sont chacun aplatis de la même manière, précisément comme s’ils tournaient tous les deux à partir du même nuage qui s’effondre. De couleur et de composition, ils apparaissent partout de la même façon, alors qu’ils devraient être plus variés s’ils sont formés d’objets plus petits entrant en collision à travers des parties éloignées du système solaire. “C’est comme un épisode de CSI”, dit Stern. «Il y a trop de sources de preuves pointant toutes vers un auteur ici, pas contre l’autre. Tout s’aligne pour l’effondrement du cloud. »

Cette conclusion elle-même est quelque peu surprenante. «Nous savions que nous pourrions probablement apprendre quelque chose sur la formation planétésimale d’Arrokoth», déclare John Spencer du Southwest Research Institute, co-auteur des trois articles scientifiques récents. “Mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi aveuglément évident quand nous sommes arrivés. Aucun d’entre nous n’imaginait, je ne pense pas, qu’Arrokoth serait si vierge et que l’histoire qu’il raconterait serait si claire. »

Il y a, bien sûr, une capture potentielle: Arrokoth est le seul objet de son genre jamais vu de près, et faire d’énormes extrapolations à partir d’un échantillon de taille est intrinsèquement risqué. “Je suis convaincu que c’est une avancée majeure dans notre compréhension de la formation planétésimale, mais quelqu’un demandera probablement:” Eh bien, ce n’est qu’un objet. Comment pouvez-vous savoir que c’est typique? »», Explique William McKinnon de l’Université de Washington à St. Louis, qui est également co-auteur des trois nouvelles études. “Eh bien, nous n’avons pas choisi [Arrokoth] parce que nous savions à quoi cela ressemblerait. Nous l’avons choisi parce que nous pouvions l’atteindre avec New Horizons. S’il s’était avéré qu’il s’agissait d’une pomme de terre spatiale recouverte de cratères, nous raconterions une histoire différente maintenant, mais ce n’est pas le cas. “

Plus de certitude pourrait venir de New Horizons alors qu’il poursuit son voyage plus profondément dans la ceinture de Kuiper. Avec la chaleur et l’énergie de ses instruments fournies par la désintégration progressive des isotopes nucléaires de longue durée, la mission pourrait poursuivre ses explorations jusque dans les années 2030 (à condition que la NASA continue de financer ses opérations). Il est peu probable que les 10 kilogrammes de propulseur restants du vaisseau spatial suffisent pour un autre survol post-Pluton d’un objet de la ceinture de Kuiper, mais l’équipe cherche toujours ardemment d’autres cibles possibles en utilisant certains des plus grands télescopes au sol sur Terre. Pendant ce temps, ils utilisent le télescope de 21 centimètres beaucoup plus modeste de New Horizons pour étudier à distance les objets de la ceinture de Kuiper qui passent au loin. De telles études ne renverront pas d’images magnifiques. Mais ils pourraient encore dépasser toutes les observations des environs de la Terre, fournissant des mesures de formes, de spins et de propriétés de surface pour peut-être 50 ou 100 objets supplémentaires – suffisamment pour former un échantillon statistiquement significatif et, peut-être, pour régler définitivement le débat planétésimal.