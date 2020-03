De nouveaux télescopes pourraient aider à repérer «l’anneau de photons» du premier trou noir imagé

De faibles anneaux de lumière entourant

d’énormes trous noirs pourraient être repérés à l’aide d’une future génération de télescopes

dans l’espace.

La lueur en forme de beignet repérée dans la première image d’un trou noir, publiée en avril 2019 par Event Horizon

Collaboration au télescope (SN: 4/10/19),

est plus complexe que ce que le réseau mondial de radiotélescopes pourrait discerner. le

la gravité du trou noir est si intense que certaines particules de lumière, appelées

photons, peut encercler le trou noir à mi-chemin – ou une, deux ou plusieurs fois –

avant de s’échapper pour être ramassé par des télescopes. Ces photons en orbite produisent un

«Anneau de photons», composé d’une série de sous-chaînes – des cercles de lumière qui apparaissent

successivement plus minces et plus difficiles à cueillir pour les télescopes.

“C’est un peu comme une galerie de miroirs,

où nous obtenons une série infinie d’images », explique l’astrophysicien Michael

Johnson du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Mass.

Maintenant, Johnson et ses collègues calculent

que, à l’aide de nouveaux télescopes dans l’espace, les sous-chaînes de photons théoriquement

pourrait être observée autour du trou noir supermassif au centre de la

galaxy M87, le sujet de ce premier instantané de trou noir.

Le télescope Event Horizon, ou EHT, combine

les puissances des télescopes à travers le monde, via une technique appelée interférométrie à très longue ligne de base, de sorte qu’ils fonctionnent comme un télescope plus grand (SN: 4/10/19). Mais pour en savoir plus

les détails, tels que les sous-chaînes du trou noir, les chercheurs devraient ajouter des télescopes

séparés par des distances encore plus grandes.

Un radiotélescope en orbite autour de la Terre pourrait capturer le premier sous-segment, rapporte l’équipe le 18 mars dans Science Advances. Mais l’observation du deuxième sous-segment nécessiterait une

télescope encore plus éloigné – sur la lune. Le troisième sous-segment a pu être détecté

avec un télescope encore plus loin, à 150 millions de kilomètres de la Terre.

Les scientifiques ont déjà proposé de telles

télescopes, mais les plans n’ont pas encore décollé. Johnson dit que

la nouvelle étude fournit une nouvelle motivation pour l’ajout d’un télescope spatial au

Le réseau de l’EHT.

Bien que l’ISE ne serait pas directement

photographier les sous-titres, il pourrait détecter leur existence. Cette détection

réaffirmer la théorie de la gravité d’Einstein, la théorie générale de la relativité, qui

prédit l’existence des anneaux. Il pourrait également permettre de meilleures mesures de

la masse du trou noir et sa vitesse de rotation.

L’idée «sera difficile, mais c’est

quelque chose à espérer », explique l’astrophysicien Avi Loeb à Harvard

Université, qui n’a pas participé à la recherche. «C’est un objectif passionnant pour

la prochaine génération.”