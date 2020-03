De nouvelles électrodes captent mieux les ondes cérébrales des personnes aux cheveux naturels

Blotti contre le

cuir chevelu, les électrodes peuvent écouter l’activité électrique du cerveau. Mais le

les signaux peuvent s’affaiblir lorsque les électrodes ne peuvent pas s’approcher suffisamment du cuir chevelu

les personnes aux cheveux rêches et bouclés.

Ce défaut de conception pourrait se terminer

en excluant les personnes avec ce type de cheveux, y compris les personnes d’ascendance africaine,

des études, dit l’ingénieur Pulkit Grover de l’Université Carnegie Mellon à

Pittsburgh. Le problème a également des implications cliniques. Électroencéphalogrammes, ou

Les EEG, qui reposent sur des réseaux d’électrodes du cuir chevelu pour enregistrer l’activité cérébrale, sont courants

tests cliniques utilisés pour diagnostiquer des maladies telles que l’épilepsie. Si la

les électrodes ne fonctionnent pas bien, les diagnostics pourraient être plus difficiles à établir.

“Ce n’est pas intentionnel. Mais

en même temps, c’est un peu triste », dit Grover. “Cela vaut la peine de penser à

et pour qui elle a été conçue. »

Lorsque l’étudiante de premier cycle Arnelle

Etienne a rejoint le laboratoire de Grover, elle a passé au peigne fin les recherches scientifiques

Technologie EEG. “J’ai remarqué que la plupart des solutions actuelles ne fonctionneraient pas

pour mon type de cheveux », explique Etienne, qui est noir.

Les techniciens EEG tentent de

“MacGyver” leur chemin à travers, parfois en demandant aux patients de redresser ou

étuvent leurs cheveux avant les tests, explique Etienne. Mais ces solutions de contournement ne sont pas

idéal, surtout si des mesures EEG sont nécessaires rapidement. «Certaines personnes ont

On leur a demandé de se raser les cheveux pour faire le test », explique Etienne.

“Heureusement, ce n’est pas aussi fréquent, mais c’était choquant d’entendre.”

Une équipe comprenant Grover, Etienne et Tarana Laroia, étudiante de premier cycle, a mesuré la quantité de cheveux bouclés grossiers pouvant interférer avec la mesure des signaux cérébraux. Ils ont découvert que des électrodes standard placées sur des cheveux bouclés et lâches créaient une très haute impédance, une mesure de la résistance au courant électrique. Un bon signal EEG est considéré comme ayant une impédance inférieure à 50 kilo-ohms; les cheveux bouclés non tressés avec des électrodes standard ont produit 615 kilo-ohms.

Pour obtenir une connexion plus étroite

avec le cuir chevelu, les tresses ont créé des cornrows serrés et minces qui ont quitté l’étude

cuir chevelu des participants exposés dans des endroits stratégiques. Avec les tresses, le

les chercheurs ont développé des clips d’électrode flexibles, en forme d’ailes de libellule, conçus

pour pousser sous les tresses flanquantes. Etienne, dont le père est haïtien, et son

mes collègues appellent l’électrode «sevo», après le mot haïtien-créole pour «cerveau».

Ancré par les tresses robustes,

les clips ont rapproché les électrodes du cuir chevelu et ont entraîné une impédance

mesures de 22,6 kilo-Ohms dans des tests sur huit participants, les chercheurs

rapport le 27 février sur BioRxiv.org. C’était bien dans la plage pour une mesure d’EEG fiable.

Le problème des électrodes

“N’exige pas la science la plus profonde et la plus étonnante pour obtenir une solution”, Grover

dit. «Cela nécessite une bonne intégration avec la culture et la compréhension des

l’environnement clinique. ”