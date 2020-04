de nouvelles flambées apparaissent à Pâques

À Pâques, les États-Unis sont désormais l’épicentre de la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, presque tout le monde célèbre Pâques seul, enfermé à la maison, quelque chose d’inimaginable jusqu’à récemment. Pâques arrive à un moment où le monde fait face à la pire pandémie depuis des décennies.

Quelqu’un pourrait-il imaginer cela à un moment donné? Personne n’aurait peut-être pensé que le monde connaîtrait une Pâques solitaire impressionnante en raison d’une pandémie.

Le monde a célébré le dimanche de Pâques en gardant ses distances, la plupart des églises fermées et les réunions de famille annulées au milieu des quarantaines de coronavirus répandues. Loin de se limiter aux prochaines semaines, l’incertitude s’est étendue dans les mois à venir et un haut président de l’Union européenne s’est demandé si les gens pouvaient réaliser leurs plans d’été, a rapporté AP.

L’Europe du Sud et les États-Unis, où le nombre de morts a dépassé 20 600, le cinquième le plus élevé au monde, sont restés au centre de la pandémie à Pâques.

Cependant, les épicentres de la crise pandémique ont changé et l’inquiétude s’est accrue au Japon, en Turquie, dans le centre-nord des États-Unis et en Grande-Bretagne, qui devraient dépasser les 10 000 morts le dimanche de Pâques.

Présentation du Corps et du Sang de notre Seigneur #Jésus-Christ Le #Pape présidant la Sainte #Misa de la Basilique du Vatican dans ce #SundayDePascua Dans une Basilique sans fidèles, pour les mesures restrictives de lutte contre # COVID19 pic.twitter.com/ZeOUK3b806

– Vatican News (@vaticannews_en) 12 avril 2020

Sur la place Saint-Pierre au Vatican, où normalement des dizaines de milliers de personnes se réunissaient pour voir le pape François faire sa bénédiction “Urbi et Orbi”, ou “pour la ville et le monde”, il n’y avait pas de fleurs ou les gens, juste un périmètre de police. Le pape François a célébré une messe de Pâques dans la basilique vide pendant que les fidèles la regardaient à la télévision depuis chez eux, où des milliards de personnes restent dans la pandémie.

Des scènes similaires ont été vues à travers le monde. Certaines églises sud-coréennes ont diffusé leurs célébrations en ligne, tandis que les évêques catholiques de Nouvelle-Zélande ont écrit une lettre pastorale spéciale aux fidèles confinés chez eux.

Les gouvernements européens ont utilisé des barrages routiers, des amendes, une sorte de persuasion et d’autres tactiques pour empêcher les gens de voyager pendant le week-end de Pâques, marqué par le beau temps du printemps. Alors que des pays touchés tels que l’Italie et l’Espagne ont vu leurs nouvelles infections et les décès dus au virus diminuer, la pression économique a augmenté pour assouplir les strictes restrictions de la vie quotidienne introduites pour lutter contre la pandémie.

“Chacun de vous a radicalement changé votre vie, chacun de vous a sauvé des vies en le faisant et économise chaque jour davantage”, a déclaré samedi soir le président de l’Allemagne dans un message télévisé inhabituel.

Quand et comment les restrictions à la vie publique seront assouplies “est quelque chose que nous avons tous … entre nos mains, avec notre patience et notre discipline”, a déclaré Frank-Walter Steinmeier.

Certains pays européens préparaient des enquêtes partielles sur leurs mesures. L’Espagne permettrait aux travailleurs de certains secteurs non essentiels de retourner dans les usines et les usines à partir de lundi.

Mais il y avait encore beaucoup d’incertitude. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré dans une lettre ouverte à ses compatriotes que le virus “sera toujours avec nous pendant des mois”.