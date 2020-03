De nouvelles flottes de satellites privés obstruent le ciel nocturne

L’astronome Cliff Johnson scrutait l’espace lointain avant

l’aube quand quelque chose près de la Terre a interrompu sa vue.

Lui et ses collègues cherchaient des galaxies naines blotties contre la Voie lactée à l’aide du télescope Victor M. Blanco de 4 m au Chili. L’équipe faisait fonctionner à distance la lunette depuis une pièce du Fermilab à Batavia, Illinois, à environ 8 200 kilomètres.

«Nous avons eu une belle nuit claire», explique Johnson, de Northwestern

Université d’Evanston, Illinois. Grâce à des webcams extérieures à l’observatoire, le

équipe pourrait espionner la scène dans le haut désert chilien. Le ciel était immaculé:

noir d’encre avec des points d’étoile blanche.

“Tout d’un coup, grâce à cette webcam, nous avons commencé à voir

ces stries éclatent », dit Johnson. Des tirets de lumière blanche traversent

la vue, comme le feu laser d’un croiseur de bataille de science-fiction. Les intrus ont volé

juste à travers le regard du télescope: dans une exposition de cinq minutes avec le

appareil photo, 19 lignes blanches ont effacé l’image. Il n’a pas fallu longtemps pour réaliser

coupable.

Une semaine plus tôt, le 11 novembre 2019, la société aérospatiale SpaceX avait lancé 60 satellites Starlink pour rejoindre sa flotte croissante de satellites construits pour un accès Internet haut débit mondial. Ce troupeau de satellites en orbite terrestre basse avait photobombé l’image de Johnson.

SpaceX prévoit d’envoyer plus d’un millier de satellites

sa première série de lancements pour fournir un service Internet presque continu au

Aux États-Unis et au Canada d’ici la fin de 2020 et à tous les coins du globe en

2021.

Ces «méga-constellations» de satellites ont déclenché des alarmes: «Les satellites d’Elon Musk menacent de perturber le ciel nocturne pour nous tous», a averti le Washington Post, appelant le célèbre PDG de SpaceX.

Les chercheurs ont commencé à quantifier l’ampleur du problème et les nouvelles sont mitigées. La plupart des nouveaux satellites resteront cachés aux yeux sans aide pendant une grande partie de la nuit, et les petits télescopes ne remarqueront pas souvent beaucoup de différence. Mais les grands télescopes, en particulier ceux dédiés au balayage du ciel entier, peuvent rencontrer des problèmes, rapporte une étude publiée sur arXiv.org le 4 mars.

Les astronomes ont discuté de la question le 8 janvier lors de séances de discussion lors d’une réunion de l’American Astronomical Society à Honolulu. Le groupe craint que la chasse aux astéroïdes qui pourraient avoir un impact sur la Terre soit entravée et que les satellites vacillants pourraient être confondus avec des étoiles qui explosent.

“La question des méga-constellations en astronomie est un problème sérieux

“, a déclaré Patrick Seitzer, astrophysicien à l’Université du Michigan.

à Ann Arbor qui étudie les débris orbitaux. Des dizaines de milliers de nouveaux internautes

satellites pourraient recouvrir la Terre dans les années à venir, beaucoup d’entre eux

presque tous les autres objets artificiels encerclant la planète. Ou, comme l’a dit Seitzer:

“Rassurez-vous, le pire reste à venir.”

Étonnamment brillant

Les satellites artificiels font obstacle aux astronomes depuis le lancement de Spoutnik 1 en 1957 (SN: 10/19/57, p. 245). Aujourd’hui, la NASA estime qu’environ 20 000 objets artificiels connus plus gros qu’une balle molle – satellites, corps de fusée et autres flotsam – sont en orbite autour de la Terre. Le nombre continuera d’augmenter, malgré les inquiétudes concernant le risque de collisions qui pourraient mettre l’équipement et les astronautes en danger. D’après les observatoires du Chili, a noté Seitzer, environ 600 à 700 objets suspendus sont visibles à tout moment de la nuit.

Les satellites Starlink sont lancés 60 à la fois dans des piles comme celle illustrée ici. La pile se trouve au sommet d’une fusée. Une fois en orbite, les satellites se dispersent autour de la planète.

La lumière du soleil se reflétait sur les surfaces métalliques et les panneaux solaires

ces satellites peuvent briller dans un télescope et imiter ou cacher des choses dans

espace profond. Jusqu’à présent, les astronomes ont pu faire face à cette interférence en

prendre plusieurs images et les combiner pour une image composite plus nette. Dans

dans certains cas, les algorithmes de traitement d’image peuvent également récupérer les données perdues à cause de l’intrusion

lumière. Cela devient cependant plus difficile à mesure que de plus en plus de satellites sont placés dans l’espace.

La chute des coûts de lancement, due en grande partie à la technologie de fusée réutilisable, a

orbite terrestre basse plus accessible que jamais.

SpaceX, basé à Hawthorne, en Californie, a lancé son premier 60

Satellites Starlink en mai 2019. Un deuxième lot a augmenté en novembre et trois

d’autres lots ont été envoyés en altitude au cours des deux premiers mois de 2020. Finalement,

dit que l’entreprise aura une flotte initiale de 1 584 Starlinks en orbite,

fournir un service Internet presque continu à la plupart des populations du monde

domaines.

“On estime que 3,6 milliards de personnes n’ont pas accès à

Internet, et l’ONU considère l’accès à large bande comme un élément clé pour

développement économique », Patricia Cooper, vice-présidente du gouvernement satellite

les affaires de SpaceX à Washington, D.C., ont déclaré lors de la réunion de janvier. “Nous pensons

l’internet spatial pourrait être d’une utilité réelle pour atteindre ces objectifs. »

Ce service Internet sera fourni via une pizza de la taille d’une boîte

dispositifs au sol qui relaient les informations dans les deux sens aux satellites. À

réduire les retards dans la transmission des données, les satellites voleront relativement près de

Terre – plusieurs dizaines de fois plus proche que les satellites de communication typiques

orbite géosynchrone, une orbite synchronisée avec la rotation de la Terre. Cette connectivité

vient avec un coût, disent les astronomes – la clarté de notre ciel nocturne.

Pour sa flotte Starlink initiale, SpaceX lance 1 584 satellites dans un réseau de 72 orbites (illustré) à 550 kilomètres au-dessus de la Terre. Les extensions futures pourraient ajouter des dizaines de milliers d’autres à d’autres altitudes. Lamid58 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

«Il n’y a rien de mal à se faire livrer Internet

grâce à ces mécanismes satellites », a déclaré Chris Impey, astronome au

Université de l’Arizona à Tucson. “Mais bien sûr, nous nous inquiétons du côté

effets.”

Les astronomes ont immédiatement remarqué que les satellites Starlink

lancés en mai étaient incroyablement brillants, beaucoup plus lumineux que de taille similaire

objets déjà en orbite. Même SpaceX a été surpris, a déclaré Cooper. Le coupable

semble être des surfaces qui diffusent la lumière de manière diffuse, mais la société est toujours

essayer de comprendre précisément ce qui rend les satellites si éblouissants

Le ciel.

Lorsqu’un lot est lancé, les satellites apparaissent aux personnes sur

le sol comme un «collier de perles» traçant le ciel. Mais cet effet est

temporaire. SpaceX lance ses satellites sur une orbite relativement basse afin que

les ingénieurs peuvent exécuter des diagnostics pendant quelques semaines avant de déplacer les satellites vers un

orbite opérationnelle plus élevée, où ils se propagent dans le monde entier et apparaissent

plus faible. Pourtant, cette distance peut ne pas être suffisante pour que les satellites

disparaître en arrière-plan.

Même plus loin, les satellites Starlink «sont plus brillants

de 99 pour cent de tous les objets qui sont maintenant en orbite terrestre », a déclaré Seitzer. Il

a exécuté des simulations informatiques pour quantifier la quantité de ces satellites

pourrait affecter les observations astronomiques. Pour la flotte initiale prévue de 1 584 de SpaceX

Satellites Starlink, Seitzer a estimé que jusqu’à neuf satellites seraient

visible aux télescopes de l’Observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili

pendant environ une heure après le crépuscule et une heure avant l’aube – et probablement pour

plus pendant les nuits d’été. Au milieu de la nuit, les satellites disparaissent

dans l’ombre de la Terre.

“Les astronomes pourraient gérer cela” et contourner la

ingérence dans leurs observations, Seitzer a dit – si seulement c’était le total

nombre de nouveaux satellites qui devraient être lancés. Mais 1 584 satellites ne sont que

commençant pour SpaceX, et d’autres sociétés de communication ont leur propre Internet

satellites prévus.

Futur incertain

SpaceX a la permission de la Federal Communications Commission des États-Unis pour lancer et exploiter 12 000 satellites Starlink. Et la société a déposé auprès de l’Union internationale des télécommunications à Genève la permission de diffuser vers et depuis 30 000 autres. Pendant ce temps, plusieurs autres sociétés souhaitent se lancer sur le marché des satellites Internet. Amazon, par exemple, a déposé auprès de la FCC la permission d’exploiter 3 236 satellites. La société de communication OneWeb a des plans initiaux pour 650 satellites, bien que le PDG Adrián Steckel ait déclaré à Ars Technica en février qu’il espérait à long terme jusqu’à 5 260.

“Cela pourrait facilement atteindre 50 000 ou plus”, a déclaré Seitzer.

Au lieu de six à neuf satellites Starlink en vue à la fois, les astronomes pourraient

besoin d’esquiver quelques centaines de satellites brillants pendant les heures du crépuscule.

Mais les simulations de Seitzer supposent que les satellites seront

à l’altitude opérationnelle actuelle de SpaceX de 550 kilomètres. Basé à Londres

OneWeb, qui a lancé 34 satellites début février, ajoutant aux six qu’il a

lancée en 2019, place sa constellation sur une orbite de 1200 kilomètres,

que SpaceX envisage également pour les lancements ultérieurs. À cette hauteur, le

les satellites peuvent apparaître plus faibles depuis la Terre. Mais cela signifie aussi plus de

l’orbite peut être vue du sol, conduisant à un plus grand nombre de satellites

visible et plus longtemps dans la nuit.

À l’observatoire Cerro Tololo, satellites en orbite supérieure

serait visible toute la nuit au mois de décembre, a déclaré Seitzer, lorsque

beaucoup ne disparaîtraient pas dans l’ombre de la Terre. “Je n’aime pas cette équation”, dit-il

m’a dit. “Je préfère que les dégâts soient limités à une petite période plutôt que de les faire

allez toute la nuit. “

Les dommages réels à la recherche d’un scientifique dépendent de

ce qui est étudié. Pour Cliff Johnson, les Starlinks dans son image du 18 novembre

doublé le nombre d’éléments d’image inutilisables, ou pixels, d’environ 10 à 20

pour cent.

“C’est ennuyeux, mais cela ne nuit pas nécessairement à la science

tout ça », dit-il en se référant à son travail. Malgré leur nom, le nain

les galaxies qu’il recherche semblent relativement grandes à travers un télescope et ainsi

quelques séquences satellites n’effaceront pas une image. Et l’enquête de Johnson toujours

prend plusieurs images de n’importe quelle parcelle de ciel, il y a donc une chance de remplir

pixels perdus. “Ce n’est pas le cas dans toute la communauté astronomique”,

Dit Johnson.

Pour l’astronome Krzysztof Stanek de l’Université d’État de l’Ohio à Columbus, des hordes de satellites brillants dans ses vues de télescope pourraient être un désastre. Stanek participe à la réalisation de l’All-Sky Automated Survey for Supernovae, un réseau de 24 télescopes qui scrutent le ciel à la recherche d’étoiles qui explosent. Le 15 janvier, des satellites Starlink lancés récemment ont volé en orbite basse au-dessus de l’un des télescopes utilisés par l’équipe de Stanek, laissant des stries qui sont restées dans une image même après un traitement des données qui aplanit généralement ces imperfections.

«Nous avons une image avec environ 10 pistes comparables en

luminosité à ce que serait une supernova lointaine », explique Stanek. Bien que ce ne soit pas

pourtant typique, “Je suis extrêmement préoccupé qu’une fois [SpaceX reaches] le

taille projetée du réseau, il y aura plusieurs pistes satellites traversant

tout champ de vision donné à tout moment. “

Le dilemme de Rubin

Déjà, les scientifiques qui travaillent sur le Large Synoptic Survey Telescope – récemment rebaptisé l’Observatoire Vera C. Rubin (SN Online: 1/10/20) – anticipent des problèmes. À partir de 2022, l’Observatoire Rubin, également au Chili, prendra des images tous les trois jours du ciel entier pendant 10 ans.

Mais la lumière réfléchie par les satellites pourrait gâcher le crépuscule

observations requises pour rechercher des astéroïdes menaçant la Terre qui pourraient

approche de la direction du soleil, explique Tony Tyson, astrophysicien à

l’Université de Californie, Davis et scientifique en chef pour l’observatoire.

L’étude arXiv.org suggère que 30 à 50 pour cent des expositions prises autour de

le début et la fin de la nuit seront «ruinés».

Les satellites Starlink de SpaceX (un illustré, à gauche) sont plats avec un seul panneau solaire qui se déplie comme un accordéon. Les satellites de OneWeb (un illustré, à droite) sont carrés et flanqués de deux panneaux solaires. De gauche: SpaceX; OneWeb

Les nouveaux satellites pourraient également compromettre une étude de la noirceur

la matière a évolué au cours de l’histoire cosmique. Cette étude dépend de sensibles

observations de galaxies faibles que certaines traces de satellites peuvent imiter.

Des expériences récentes ont montré que les Starlinks sont tout simplement trop

brillant pour les détecteurs de Rubin, dit Tyson. Les pixels sont comme de petits seaux de

la lumière qui peut déborder, entraînant des stries d’image qui masquent complètement la lumière

du cosmos et des «traînées fantômes» causées par des interférences électriques avec

pixels voisins, qui entravent tous le nettoyage des données.

Les chercheurs de l’observatoire travaillent sur un

réparer. Ils développent de nouveaux algorithmes pour récupérer certaines données perdues

images. L’équipe cherche également à ralentir la vitesse à laquelle l’information est

lire à partir des détecteurs d’image, ce qui peut réduire les interférences électriques entre

pixels au prix d’un ralentissement des observations un peu.

Enfin, le groupe teste s’il est possible de

contourner complètement les satellites. L’enquête utilisera l’intelligence artificielle

pour déplacer le regard du télescope d’un coin de ciel à un autre, tout en gardant

des objets brillants comme la lune et des satellites éloignés de la vue du télescope.

Cependant, un système Starlink entièrement peuplé pourrait donner à l’IA un casse-tête.

“Cela fonctionne comme un charme pour peut-être 1000 [Starlink] satellites ”

Dit Tyson. “Une fois que vous avez dépassé 10 000 satellites, il commence à échouer, et en

le temps que vous arrivez à 50 000 satellites, il se retrouve dans une chasse aux oies sauvages. ” le

équipe travaille avec SpaceX pour inclure les détails de l’orbite Starlink dans l’IA

lui-même, mais on ne sait pas dans quelle mesure cela améliorera les choses.

Cosmic Wild West

SpaceX a déclaré qu’il résoudrait le problème de luminosité, et certains

les astronomes sont prudemment optimistes quant à la volonté de l’entreprise de

engager. L’un des 60 satellites lancés le 6 janvier était recouvert d’une substance

pour rendre le satellite plus sombre que ses frères et sœurs, et les astronomes seront

regarder pour voir si cela aide. Mais si le revêtement foncé fonctionne et rend le

satellite suffisamment faible pour les astronomes optiques, les scientifiques qui utilisent

les télescopes infrarouges pourraient ne pas être ravis – un satellite sombre absorbe plus de chaleur,

ce qui rend plus lumineux à ces télescopes.

Des chercheurs moins impressionnés par la réponse de SpaceX

se demandent pourquoi la société n’a assombri qu’un seul satellite dans sa flotte. “Si elles étaient

sérieux, ils auraient cessé de lancer plus de satellites », du moins

temporairement, dit Stanek. «Ils mèneraient une bonne étude scientifique de leur

impact, puis ils pourraient recommencer le lancement. “

Cooper, le représentant de SpaceX, a confirmé lors de la réunion de janvier à Honolulu que la société continuerait de lancer des satellites non modifiés – un quatrième lot a augmenté le 29 janvier, puis un cinquième le 17 février. Le prochain lancement, du Kennedy Space Center de la NASA à Cape Canaveral, en Floride ., est prévue pour le 14 mars.

Pas plus tard que le 9 mars, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starlink n’aurait aucun impact sur les observations astronomiques. “Zéro. C’est ma prédiction », a-t-il déclaré lors de la Conférence satellite 2020 à Washington, D.C.« Nous prendrons des mesures correctives si elles sont supérieures à zéro. » OneWeb n’a pas répondu aux demandes de commentaires, tandis qu’un représentant d’Amazon a déclaré que la société n’accordait pas d’interviews pour le moment.

Les entreprises privées font face à peu de surveillance internationale sur

leur activité dans l’espace, il n’y a donc aucune garantie que SpaceX continuera à

travailler sur le problème ou que d’autres entreprises collaboreront avec des chercheurs

sur les moyens de minimiser les dommages potentiels.

Et c’est le hic: quand il s’agit de règles sur les entreprises privées, l’espace est le Far West. Les négociations visant à établir des réglementations nécessiteraient une coopération entre de nombreux pays, éventuellement par l’intermédiaire des Nations Unies, et cela pourrait prendre plusieurs années avant de se concrétiser. L’Union astronomique internationale a déclaré dans une déclaration du 12 février qu’elle informerait régulièrement les réunions du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique pour attirer «l’attention des représentants du gouvernement mondial sur les menaces posées par toute nouvelle initiative spatiale sur l’astronomie et la science en général. Mais les lancements de satellites ont lieu maintenant, donc les astronomes ne peuvent qu’espérer que les entreprises privées sont réceptives à leurs préoccupations.

Les scientifiques réalisent également qu’ils doivent équilibrer leur désir

pour un ciel clair avec les avantages potentiels de l’Internet élargi pour ceux

sans accès. Lors de la réunion de janvier, Pamela Gay, astronome du

Le Planetary Science Institute qui est basé à Edwardsville, Illinois, a demandé aux orateurs

à l’un des panels de la conférence: «Comment argumentons-nous pour sauver le ciel mais pas

permettre à Internet à bas prix d’être une option pour les endroits éloignés? ”

Les membres du Groupe sont convenus qu’un essaim de satellites en orbite basse est

le moyen le plus rentable d’établir un Internet rapide et fiable à travers le

globe. Mais les astronomes espèrent également que les entreprises considéreront le ciel nocturne comme un

ressource naturelle à protéger, comme un parc national, et minimiser les

perturbation des satellites Internet.

“Nous pouvons avoir ces deux choses ensemble”, a déclaré Ruskin Hartley,

directeur exécutif de l’International Dark-Sky Association à Tucson. “Nous

besoin de trouver un moyen que nous pouvons aider à amener les groupes sociaux de la

monde à la technologie et à l’innovation qui protège l’héritage du ciel noir

autour du monde.”