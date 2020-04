De nouvelles méthodes de recherche accélèrent la chasse à l’intelligence extraterrestre

Pour environ

une semaine en 1960, le radioastronome Frank Drake pensait qu’il aurait pu découvrir

extraterrestres.

Il avait

pointé le nouveau télescope de 26 mètres de l’Observatoire national de radioastronomie à

la star Epsilon Eridani le 8 avril de la même année, et en quelques minutes, le

les instruments se déchaînent. Le dispositif de lecture du télescope, un enregistreur graphique qui

utilisé un stylo pour rayer les signatures des signaux entrants sur papier, gribouillé

de façon erratique. Un haut-parleur connecté au télescope a lancé un train d’impulsions fortes

– juste le type de transmission attendu d’un expéditeur intelligent. Drake était

étourdi. Pourrait trouver E.T. vraiment être si simple?

Il

ne l’était pas. Lorsque le télescope a retrouvé le signal plusieurs jours plus tard, une radio

l’antenne pointée dans une direction différente a également capté le bruit. Le signal

n’était pas du tout d’un autre monde; il venait d’une source terrestre, comme un

avion.

Canard

n’a jamais capté d’émissions interstellaires pendant ses deux mois d’observation d’Epsilon Eridani et d’un autre

étoile semblable au soleil, Tau Ceti, avec le radiotélescope de Virginie-Occidentale (SN:

30/04/60). Mais cette première incursion dans la recherche d’extraterrestres

l’intelligence, ou SETI, a déclenché un champ croissant d’efforts pour rechercher des collègues

créatures intelligentes parmi les étoiles. Et maintenant, avec les découvertes récentes

astronomie, nouvelles technologies et afflux d’argent frais, SETI est en pleine renaissance.

En avril 1960, le radioastronome Frank Drake a utilisé un télescope de 26 mètres au National Radio Astronomy Observatory en Virginie-Occidentale (photo) pour observer deux étoiles proches du soleil pour des émissions de radio extraterrestres. La campagne d’observation, qu’il a baptisée Projet Ozma, a été la première recherche moderne au monde de renseignements extraterrestres.NSF, AUI, NRAO

“Ses

vraiment difficile de surestimer à quel point le domaine a été transformé »dans le

ces dernières années, déclare Andrew Siemion, directeur de l’Université de Californie,

Centre de recherche SETI de Berkeley.

Plus gros

et de meilleurs télescopes sondent plus profondément le ciel nocturne. Sophistiqué

les outils de calcul se penchent sur des ensembles de données massifs sur un nombre croissant de

étoiles et à une plus grande variété de fréquences. Les observatoires du monde entier sont

effectuer des observations régulières dans le cadre de Breakthrough Listen – 100 millions de dollars

effort financé par les milliardaires russes Yuri et Julia Milner pour effectuer la recherche la plus complète

extraterrestres encore

(SN: 20/07/15).

Jusqu’à présent, SETI

les scientifiques n’ont trouvé que le silence radio. Pourtant, ils ne sont pas découragés. Ils ont

n’a parcouru qu’une infime partie des endroits où E.T. pourrait être (SN:

30/09/18). Et le pouvoir d’observation collective du SETI fera 1 000 scientifiques

fois plus susceptibles de trouver E.T. au cours de cette décennie qu’ils ne l’étaient dans les années 2010, Siemion

dit.

C’est,

il dit, “une période de boom pour SETI.”

Les yeux sur le ciel

Pour

décennies, la chasse aux extraterrestres intelligents languissait en marge de l’établissement scientifique (SN:

1/28/19), considéré par de nombreux chercheurs comme une «chose étrange et

ce n’est pas vraiment de l’astronomie », explique Siemion, chercheur principal pour

Écoute révolutionnaire. Le financement fédéral américain de courte durée pour le domaine brusquement

a pris fin en 1993, après quoi “SETI est devenu clandestin et est devenu très insulaire.”

Mais

Le profil de SETI évolue à mesure que notre compréhension de l’univers évolue. Retour quand

Drake faisait ses observations, nous n’avions pas encore posé les yeux sur une planète autour

une autre étoile. Au cours de la dernière décennie, nous avons découvert des milliers d’exoplanètes, donnant une nouvelle crédibilité aux arguments

que la vie au-delà de la Terre est tout à fait possible (SN: 10/4/19).

En février,

Breakthrough Listen a publié le plus grand stock jamais observé d’observations SETI

pour les membres de la communauté astronomique à analyser. L’ensemble de données, collecté par

le radiotélescope Parkes en Australie, le télescope Green Bank à l’ouest

Virginia et Automated Planet Finder en Californie, ont inclus une enquête sur la radio

les émissions du disque de la Voie lactée et de la région autour de son noyau

un trou noir supermassif.

Le gigantesque télescope de 100 mètres de la banque verte en Virginie-Occidentale est l’un des nombreux observatoires du monde entier qui contribue désormais à Breakthrough Listen, la recherche la plus complète de la vie extraterrestre à ce jour.GBO, AUI et NSF (CC BY 3.0)

“Pour

trouver des civilisations très avancées, je pense que le centre galactique est très excitant, ”

Dit Siemion. Là, il spécule que certains extraterrestres super technophiles pourraient avoir

construit un émetteur radio extrêmement puissant chargé par la Voie lactée

un trou noir supermassif.

Pour trouver un étranger

civilisations travaillant avec des équipements radio plus modestes comparables aux nôtres,

les chercheurs regardent les étoiles proches. C’est l’approche que Sofia Sheikh,

astronome de Penn State, a analysé les observations de Breakthrough Listen de

20 des stellaires voisins du soleil. Toutes ces étoiles sont dans des positions relatives

à la Terre qui permettrait à tous les extraterrestres autour de ces étoiles de voir la Terre en orbite

devant le soleil – de la même manière que les télescopes comme le spot TESS

exoplanètes (SN:

1/8/19). Ces extraterrestres pourraient donc être en mesure de détecter la présence et la cible de la Terre

notre planète avec un message.

Cheik

et les collègues sont venus vides dans leur recherche. “Rapport nul

les résultats ne sont pas amusants », dit-elle à propos de son analyse, qui a été publiée sur arXiv.org

14 février et soumis à l’Astrophysical Journal. Mais ça dit

d’autres astronomes “cet espace particulier a déjà été fouillé, allez chercher

ailleurs », dit-elle. Compte tenu de l’immobilier cosmique vaste où E.T. pourrait

être, vérifier chaque petit quartier stellaire aide.

Nouveau

observatoires rejoignant la cohorte Breakthrough Listen vont commencer à chercher dans un

beaucoup d’autres endroits au cours des prochaines années. La gamme MeerKAT en Afrique du Sud est

se prépare à étudier 1 million d’étoiles proches. The Very Large Array in New

Le Mexique, vu dans le film Contact de 1997, obtient son premier SETI

instrument et va commencer à chercher des étrangers dans le fond de son

observations pour d’autres études d’astronomie en 2021.

Construire de meilleurs filtres

Obtenir

plus de regards sur le ciel est un élément clé de SETI. Mais alors que les télescopes s’entassent

une énorme botte de foin de données, il reste encore la tâche de rechercher des aiguilles

enterré à l’intérieur. Et cela pourrait prendre plus d’une fois de parcourir les mêmes données. Nouveau

les algorithmes informatiques peuvent toujours revoir les anciennes observations pour rechercher des blips

que les analyses précédentes ont raté.

Souvent dans

radioastronomie, “les découvertes les plus intéressantes ne se font pas au premier ou au

la deuxième ou même la troisième analyse de l’ensemble de données », explique Siemion. Pour

par exemple, de brefs éclairs brillants d’ondes radio provenant de galaxies lointaines appelées rapides

des explosions radio ont été découvertes lors d’un réexamen de

anciennes données du télescope Parkes

(SN: 25/07/14).

Dans SETI,

le défi permanent consiste à concevoir des techniques pour mieux distinguer les étrangers potentiels

signaux provenant des interférences radio par la technologie terrestre. Les scientifiques du SETI sont

recherchant généralement le même type de transmissions radio étroites et bien définies

l’électronique humaine produit. Ces signaux se distinguent facilement de la radio

les ondes émanant de sources naturelles, telles que les étoiles ou les galaxies, qui ont tendance à

varient lentement dans le temps ou s’étalent sur de nombreuses fréquences. Mais cela signifie

les scientifiques doivent juger si des signaux prometteurs qu’ils détectent arrivent

depuis l’espace lointain ou depuis un téléphone portable ou un satellite à proximité.

Une manière

de faire cela est de pointer un télescope sur une cible, comme une étoile, puis quelque part

autre. Tous les signaux radio qui apparaissent lorsque le télescope est pointé dans les deux

les directions sont probablement des interférences radio humaines. Ordinateur conventionnel

les algorithmes détectent les changements entre les observations sur étoile et hors étoile simplement par

comparer la quantité d’énergie détectée dans chaque observation. Mais si un faible

la transmission extraterrestre se chevauche dans le ciel avec un bruit terrestre,

l’algorithme de détection d’énergie peut par erreur ignorer tout ce qu’il considère comme

bruit d’origine humaine.

Certains

les chercheurs espèrent que l’intelligence artificielle sera meilleure que la détection d’énergie rigide

algorithmes pour détecter les changements subtils entre les observations sur et hors étoile.

Au Berkeley SETI Research Center, chercheur en apprentissage automatique appliqué

Yunfan Gerry Zhang a appris à une IA à reconnaître les interférences radioélectriques humaines

la technologie en lui montrant des milliers d’observations de la Banque verte

Télescope. En utilisant son sens appris de ce à quoi ressemblaient les interférences radio terrestres

comme, l’IA pourrait choisir avec précision l’homme

bruit qui était

mélangé à des observations sur étoiles.

Si une telle

un algorithme devait détecter les signaux radio d’une étoile qui n’était pas considérée comme

le bruit d’origine humaine, l’IA pourrait signaler cette étoile pour les chercheurs comme un potentiel

source de transmissions étrangères. L’équipe de Zhang a présenté l’IA à la conférence mondiale de l’IEEE 2018

sur le traitement du signal et de l’information comme outil pour trouver les bizarreries à l’avenir

Enquêtes SETI.

Recherche de lasers

Les ondes radio,

au centre du SETI traditionnel, ne sont pas le seul moyen d’envoyer des interstellaires

messages. Les extraterrestres pourraient également coder des informations en impulsions laser nanosecondes. Bien que

Les lasers ont d’abord été proposés comme balises interstellaires potentielles en 1961, la plupart

Les recherches SETI ont suivi Drake à la recherche de communications radio – en partie

parce que les ondes radio sont de faible énergie, et donc peut-être un plus

moyen économique d’emballer

courrier interstellaire.

Mais

la lumière optique pourrait également être une balise interstellaire pratique si elle est concentrée dans un étroit

faisceau laser, plaident les partisans de cette approche, appelée optique SETI ou OSETI. Vite

les flashs laser seraient détectés comme un tas de photons frappant la

télescope tout à la fois, par opposition au filet constant de photons entrants

de fond starlight. En conséquence, pour la durée de la nanoseconde de la

impulsion laser, elle pourrait éclipser les étoiles environnantes. Et aucune astrophysique connue

les sources produisent des blips optiques nanosecondes.

“Optique

SETI est encore à ses balbutiements, ou au début de la phase des tout-petits », par rapport à la radio

SETI, explique Shelley Wright, astrophysicienne à l’Université de Californie,

San Diego. Mais s’ils sont utilisés en tandem avec des balayages radio du ciel, les efforts OSETI peuvent

étendre la recherche à un mode de communication entièrement différent.

Pour faire passer la recherche de signaux laser étrangers à un niveau supérieur, les chercheurs ont proposé de construire quatre observatoires PANOSETI dédiés – deux dans l’hémisphère Nord, deux dans le sud. Le champ de vision collectif des observatoires (projeté sur le ciel dans cette animation) couvrirait l’ensemble du ciel nocturne observable afin de surveiller en permanence les balises laser interstellaires. Équipe PANOSETI

En juillet

2019, le réseau de télescopes VERITAS de l’Observatoire Whipple en Arizona rejoint

Écoute révolutionnaire. Ce quatuor de télescopes a été construit pour surveiller de brèves

éclairs de lumière bleue «Cherenkov» générés par les rayons gamma astrophysiques frappant

L’atmosphère terrestre. Mais ses caméras rapides sont également bien adaptées à la recherche de

Faisceaux laser de E.T.

le

L’effort d’écoute révolutionnaire de VERITAS implique à la fois une nouvelle optique stellaire

observations et un examen des anciennes données VERITAS. Déjà, certaines de ces analyses

ont obtenu des résultats, même s’ils sont quelque peu décevants. Neuf heures d’observations

prises de 2009 à 2015 de Tabby’s Star – une fois soupçonné de détenir un

mégastructure extraterrestre dans son orbite en raison de sa gradation périodique bizarre (SN:

1/3/18) – n’a trouvé aucune balise laser extraterrestre, ont rapporté les chercheurs dans Astrophysical

Journal Letters en 2016.

Wright

et ses collègues espèrent étendre considérablement OSETI avec de nouvelles installations. Alors que précédent

Les recherches OSETI, y compris VERITAS, ont ciblé des étoiles spécifiques pour

quelques minutes à la fois, l’équipe de Wright a élaboré un plan pour quatre

Les observatoires SETI surveilleront constamment les impulsions laser étrangères à travers le

tout le ciel observable.

Ce concept d’observatoire, surnommé

PANOSETI, était

décrit lors de la réunion SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation à

Austin, Texas, en juillet 2018. Chaque observatoire serait un dôme recouvert de 88

lentilles avec détecteurs optiques et proche infrarouge. Une paire d’observatoires

l’hémisphère Nord surveillait le ciel nordique, tandis qu’une seconde

paire dans le sud garderait un œil sur le ciel sud.

Deux observatoires situés à deux endroits différents devraient surveiller la même partie du ciel pour s’assurer que tout ce qu’un observatoire détecté ne soit pas un problème ou un effet causé par la pollution lumineuse locale, dit Wright – de la même manière qu’une paire de loin -Les détecteurs LIGO jetés se sont associés pour détecter les ondulations cosmiques appelées ondes gravitationnelles (SN: 2/11/16). «Personne n’aurait cru LIGO sans un site secondaire», dit-elle. Une double vérification des détections potentielles serait absolument cruciale pour une réclamation aussi extraordinaire que la réception d’un message d’accueil de E.T.