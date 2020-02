De plus en plus de baby-boomers consomment de la marijuana aux États-Unis: étude

24 février (.) – En seulement quatre ans, la consommation de marijuana a augmenté de 75% chez les Américains de plus de 65 ans, selon une nouvelle étude, et les chercheurs s’inquiètent du manque d’informations sur ce que cela pourrait signifier pour la santé .

L’augmentation a été plus prononcée chez les femmes, parmi celles qui ont des revenus plus élevés et celles qui ont plus d’éducation, selon un rapport publié lundi dans JAMA Internal Medicine.

Les résultats maintiennent une tendance observée au cours de la dernière décennie, a déclaré l’auteur principal Benjamin Han, professeur adjoint de médecine gériatrique et de soins palliatifs à l’Université de New York School of Medicine.

“Nous devons considérer qu’il n’y a même pas 10 ans, 0,4% des adultes de plus de 65 ans ont déclaré avoir consommé de la marijuana au cours de la dernière année, et maintenant (le pourcentage) est 10 fois supérieur à 4%”, a déclaré Han. .

La tendance est inquiétante, a déclaré le chercheur, en raison du manque de recherche sur les effets du cannabis sur les personnes âgées. Certains médicaments sur ordonnance et même en vente libre, comme le Benadryl, affectent différemment les personnes âgées, a-t-il déclaré.

On ne sait pas si la tendance est liée au fait que la marijuana est légalement disponible dans plus d’États des États-Unis, ou si les gens ont utilisé le médicament pendant de nombreuses années avant leur 65e anniversaire.

Bien que les chercheurs aient initialement soupçonné que des problèmes médicaux auraient pu alimenter l’augmentation de la consommation de marijuana chez les personnes âgées, la plupart semblaient être relativement en bonne santé, a déclaré Han.

Les chercheurs ont analysé quatre dernières années de données de l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé. Parmi les 14896 répondants représentatifs à l’échelle nationale qui avaient 65 ans ou plus, la consommation de marijuana est passée de 2,4% à 4,2% de 2015 à 2018.

Chez les hommes, le pourcentage est passé de 3,6% à 4,2%, tandis que chez les femmes, il est passé de 1,5% à 2,9%. Chez les adultes plus âgés ayant fait des études collégiales, la consommation de marijuana de plus de 65 ans est passée de 2,9% à 6,2%, et chez ceux qui gagnent 75 000 $ par année ou plus, de 2,4% à 5,5%. .

(Rapport de Linda Carroll. Édité en espagnol par Janisse Huambachano)