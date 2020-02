De violentes manifestations marquent le début du festival musical chilien de Viña del Mar

SANTIAGO, 23 février (.) – Des manifestations violentes et des affrontements avec la police ont marqué le début du festival de musique chilien Viña del Mar dimanche, au milieu des manifestations sociales qui ont secoué le pays depuis la mi-octobre.

Cette année, les organisateurs de l’événement ont renforcé les mesures de sécurité au milieu des menaces de boycott contre l’émission, qui comprend Ricky Martin, le groupe américain Maroon 5 et le joueur de reggaeton Ozuna.

Dans les rues proches de la Quinta Vergara, le lieu de l’événement, les manifestants ont brûlé trois voitures privées et brisé les vitres d’un hôtel emblématique, tandis que la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des véhicules nautiques pour disperser les émeutes.

La police, quant à elle, a garanti la sécurité des personnes présentes à l’événement en fermant le périmètre des locaux.

Les protestations en faveur de l’amélioration de la santé, de l’éducation et des retraites, entre autres, ont fait plus de 30 morts et des milliers de blessés, en plus de dégâts matériels importants.

Bien qu’ils aient diminué leur intensité au cours des premiers mois, des manifestations constantes ont lieu à Santiago et dans d’autres parties du pays.

(Rapport de Fabián Andrés Cambero)