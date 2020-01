Les travailleurs du service de nettoyage des terminaux 1, 2 et 3 de l’aéroport Adolfo Suarez Madrid-Barajas entament lundi une grève illimitée pour exiger l’extension des effectifs et des améliorations sociales et économiques.

Le comité d’entreprise de Sacyr Facilities, la société qui a attribué le service de nettoyage dans les trois terminaux susmentionnés, a déclenché le 8 janvier cette grève illimitée en l’absence de réponses de la direction.