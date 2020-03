Chronique: Quand le coronavirus frappera-t-il votre état? Attentif! Des graphiques impressionnants ont été révélés lorsque le coronavirus devrait culminer dans tous les États des États-Unis. USA Et cela va un long chemin … il est plus que jamais nécessaire d’être bien informé.

Frère, aujourd’hui, je ne vais pas vous raconter une histoire qui s’est produite. Aujourd’hui, je vais vous dire ce qui va se passer avec cette pandémie qui nous a rendus fous. Notre communauté doit être informée et je veux coopérer pour que vous le soyez.

Des chercheurs de l’Institut de métrologie de la santé de l’Université de Washington ont créé un modèle qui vous montre quand le pire moment pour les décès par coronavirus état par état sera aux États-Unis.

Il me semble plus qu’important que nous soyons informés en tant que communauté d’être très prudents. C’est de cela qu’il s’agit, prendre soin les uns des autres, n’est-ce pas?

Le modèle que je vais vous montrer, vous permet de rechercher des prédictions pour n’importe quel état. Ce n’est pas à vous de voir combien de morts vous avez mis les mains sur la tête en désespoir de cause. Il montre également la demande de services hospitaliers dans chaque État, y compris la disponibilité de ventilateurs, de lits d’hôpitaux généraux et de lits de soins intensifs.

Décès de coronavirus pronostiques par États, par Mario Guevara

Par exemple, selon ce modèle, on prévoit que New York Il sera à son apogée du coronavirus le 10 avril et ils anticipent 827 décès. Donc, avec ce calcul, 71 574 lits au total seront nécessaires … mais il n’y en a qu’environ 13 000.

Californie, qui a le troisième plus grand nombre de cas, culminera avec la pandémie le 27 avril, avec 122 décès estimés ce jour-là.

Floride, que certains suggèrent comme le nouvel épicentre de COVID-19 aux États-Unis. après New York, il connaîtra son apogée le 3 mai. 136 décès sont attendus ce jour-là.

Concernant Texas, le pire jour du scénario COVID-19 devrait être le 6 mai prochain, ils calculent 155 décès par coronavirus ce jour-là.

Géorgie Vous verrez votre crise culminer le 24 avril. Ce jour-là, 77 personnes devraient mourir d’un coronavirus.

Illinois Il souffrira de sa pire journée avec le coronavirus le 16 avril, date à laquelle on pense qu’il y aura 88 décès dus à ce virus en une seule journée.

Notre communauté est répartie dans tous les États. J’ai choisi certaines des plus importantes, mais vous pouvez vérifier vous-même les prévisions dans le modèle cliquez ICI.

Site fixe, frère, voici les prévisions pour les pires jours de cette pandémie qui nous punit, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de morts avant et après.

En regardant ces graphiques, je me rends compte qu’il est prévu qu’il n’y aura plus de décès à la mi-juillet 2020. C’est si nous faisons tous notre part et suivons les instructions qui nous sont répétées encore et encore.

Les scientifiques espèrent que pour l’ensemble des États-Unis, le jour le plus triste sera le 15 avril où, en une seule journée, il y aura 2 214 décès à travers le pays.

Ils estiment, début août, un total de près de 84 000 Américains tués par COVID-19.