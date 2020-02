Décès de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, chef des tueurs à gages de l’ancien seigneur de la drogue Pablo Escobar

Alias ​​”Popeye“, L’ex bien connu tueur à gages de Pablo Escobar, Il est décédé jeudi à l’âge de 57 ans en Colombie, comme l’a confirmé l’Institut national des pénitenciers et des prisons (INPEC).

Jhon Jairo Velásquez Vásquez est décédé dans les premières heures de la journée à l’Institut national du cancer, où il a été hospitalisé depuis le 31 décembre dernier pour une cancer de l’estomac, maladie qui s’était métastasée dans les poumons, le foie et d’autres organes.

“J’étais capturé depuis le 25 mai 2018, syndiqué pour le crime de concert pour commettre des délits et des extorsions», A rapporté l’INPEC.

Velásquez, qui a joué un rôle dans la structure criminelle du cartel de Medellín, avait déjà payé des peines de prison avant même la mort d’Escobar en 1993, pour divers crimes allant de terrorisme et trafic de drogue jusqu’au meurtre.

Entre autres délits, il a planifié le meurtre du meurtre de l’ancien candidat à la présidentielle Luis Carlos Galán, l’attaque du vol 203 d’Avianca qui a fait 110 morts et la bombe dans le bâtiment du Département administratif de sécurité au centre-ville de Bogotá, qui a fait 63 morts et Plus de 600 blessés.

Après 24 ans derrière les barreaux, il a été libéré en 2014, mais quatre ans plus tard, au cours desquels il a eu le temps d’acquérir une certaine pertinence médiatique en raison de la montée du phénomène Pablo Escobar dans les médias et dans la culture populaire, il est retourné en prison.