Décès de Jorge Cámara, collaborateur du programme Primer Impacto

Le célèbre critique de cinéma mexicain Jorge Cámara meurt, pièce fondamentale dans la transmission des Golden Globes et collaboratrice de Primer Impacto. Le Mexicain est arrivé très jeune aux États-Unis et était présentateur d’émissions de télévision Myrka Dellanos, Kate del Castillo, María Celeste et María Elena Salinas se joignent au deuil

Mort au premier impact. Des célébrités telles que Kate del Castillo, María Celeste, Myrka Dellanos et María Elena Salinas sont en deuil en apprenant la mort du Mexicain Jorge Cámara, qui était collaborateur du programme Primer Impacto.

La nouvelle a été publiée via le compte Insatgram de @ lacarmela2, mais chacun des susmentionnés a envoyé par d’autres moyens un message sincère à la famille qui vit la tragédie.

Jorge Cámara était un Mexicain qui avait une grande carrière dans la télévision américaine dirigée vers les Latinos, il a couvert les Golden Globes à plusieurs reprises.

Dès son jeune âge, il a fait son chemin dans le monde du divertissement au point d’être l’un des critiques d’un journal de langue espagnole aux États-Unis, ainsi que de collaborer à l’actualité de l’émission sur Univisión et ., selon le site Web du Los Angeles Times.

Au cours de ses années professionnelles, il est devenu membre de la Los Angeles Critics Association, où il a occupé le poste de président pendant plusieurs années.

Là, il a rencontré un nombre infini de stars de la télévision et du cinéma, c’est pourquoi de nombreuses célébrités et chauffeurs pleurent sa mort.

Originaire de Merida, une ville de l’État du Yucatan, dans le sud du Mexique, a été un acteur clé dans les émissions du Golden Globe et a pendant des années présenté les nouvelles des émissions sur Primer Impacto.

Avant l’annonce de la mort de Jorge Cámara, l’actrice mexicaine Kate del Castillo a posté le message suivant sur son compte Instagram et sur Twitter: «Cher Jorge Cámara. Quelle grande perte. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, une légende, un beau coeur. Bénédictions à votre famille et à vos chers amis. Jorge, tu nous manqueras ».

Carmen Cervantes, qui a publié la nouvelle, a déclaré: «Nous avons perdu une autre bonne personne aujourd’hui. Un cher ami Jorge Cámara. L’une des rares légendes latino-américaines à Hollywood… Membre (et 6 fois président) de la Hollywood / Golden Globes Foreign Press Association depuis 52 ans. »

Puis il s’est souvenu: «Il avait des histoires incroyables qu’il partageait toujours avec @gabrieljsotomayor et avec moi lors de nos déjeuners et dîners habituels dans son café français préféré. Je vais manquer notre temps ensemble et nos voyages annuels à Guadalajara pour le Festival du film. »

Et il a conclu: «Je le remercie pour les histoires, l’amour et la confiance qu’il nous a toujours montrés. Cela me brise le cœur de ne pas pouvoir lui rendre visite à l’hôpital à cause de cette pandémie, mais je sais qu’il se trouve maintenant dans un meilleur endroit. Repose en paix, cher Jorge… J’ai eu la chance de t’appeler mon ami ».

Mais non seulement l’actrice a eu l’honneur de rencontrer le présentateur de nouvelles de l’émission, mais elle a été rejointe par Rodner Figueroa, le célèbre présentateur de télévision vénézuélien, à travers un semblable.