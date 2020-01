Décès de Juan José Pizzuti, entraîneur du premier club argentin champion du monde

BUENOS AIRES, 24 janvier (.) – L’ancien joueur de football et entraîneur Juan José Pizzuti, qui en 1967 a fait du Racing Club la première équipe d’Argentine à remporter une Coupe Intercontinentale, est décédé à 92 ans, a annoncé vendredi l’équipe. Avellaneda

“Le Racing Club regrette profondément la mort de Juan José Pizzuti, une pièce indispensable dans l’histoire du Premier Grand. L’institution accompagne sa famille et ses affections dans ce moment de douleur”, a expliqué le Racing Club sur son compte Twitter.

“Tito” a joué à River Plate et Boca Juniors, les deux équipes les plus populaires d’Argentine, mais c’est au Racing Club où il a réalisé ses plus grandes réalisations sportives, obtenant les titres locaux de 1958 et 1961. À son tour, Pizzuti est le deuxième buteur historique de “La Academia”, avec 118 buts en 215 matchs.

Pizzuti était l’une des plus grandes idoles de l’équipe Avellaneda pour avoir été l’entraîneur de l’équipe qui a battu le Glasgow Celtic lors de la Coupe Intercontinentale de 1967, qui devait être définie lors d’un troisième match en Uruguay, où le club argentin a gagné avec un but par Juan Carlos Cárdenas.

Avec cette victoire, le Racing Club est devenu la première équipe d’Argentine à obtenir le trophée intercontinental tant convoité.

“Je regrette la triste nouvelle de la grande perte de notre bien-aimé Titus. J’accompagne la famille dans ce triste moment”, a écrit vendredi le président du Racing Club Víctor Blanco sur son compte Twitter.

