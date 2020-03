La star de country Kenny Rogers, avec une carrière musicale réussie qui a duré six décennies, est décédée vendredi soir à 81 ans, a annoncé samedi sa famille.

“Rogers est parti en paix, chez lui. Il est mort de causes naturelles, entouré de ses proches”, ont-ils déclaré dans un communiqué rendu public. Le chanteur né au Texas est connu dans le monde entier pour des tubes comme “The Gambler”, “Lucille” ou “Islands in the Stream”