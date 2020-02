Décès de l’ancien président kenyan Daniel Arap Moi

NAIROBI, Kenya (AP) – Daniel arap Moi, un ancien enseignant rural qui a dirigé le Kenya pendant 24 ans, où règnent répression, instabilité économique et corruption effrénée, est décédé. Il avait 95 ans.

Le président Uhuru Kenyatta a annoncé mardi la mort de Moi à la télévision publique. Il avait été hospitalisé pendant un mois.

Bien que ses détracteurs l’aient qualifié de dictateur, Moi a bénéficié du solide soutien de nombreux Kenyans et a été considéré comme une figure unificatrice lorsqu’il a pris ses fonctions après la mort du président Jomo Kenyatta en 1978. Cependant, certains alliés de Kenyatta, qui était malade, a tenté de modifier la Constitution pour empêcher Moi, vice-président de l’époque, de prendre automatiquement le pouvoir après la mort du président.

Moi avait tellement peur de toute menace pendant cette période incertaine qu’il a fui sa maison dans la vallée du Rift quand il a appris la mort de Kenyatta, et n’est revenu que jusqu’à ce qu’il soit assuré qu’il serait en sécurité.

En 1982, le gouvernement Moi a promu un amendement constitutionnel au Parlement qui, dans la pratique, a fait du Kenya un État non partisan. Plus tard dans l’année, l’armée a réprimé une tentative de coup d’État orchestrée par des opposants et certains officiers des forces aériennes. Au moins 159 personnes sont mortes.

Depuis lors, le gouvernement Moi est devenu plus répressif face à la dissidence, selon un rapport de la Commission vérité, justice et réconciliation, d’un tribunal gouvernemental, qui a évalué son gouvernement.

En 1991, Moi a cédé aux demandes d’autoriser davantage de partis en raison des pressions internes et occidentales.