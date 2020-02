Décès de Plácido Arango, homme d’affaires et mécène mexicain

MEXICO CITY, 17 février (.) – L’homme d’affaires mexicain Plácido Arango, qui a fondé avec succès des chaînes de restaurants et de magasins de détail qui ont ensuite été acquis par les géants Walmart et Alsea, est décédé lundi en Espagne à l’âge de 88 ans, ont-ils déclaré. médias locaux

Fils de migrants asturiens, Arango est né dans la ville de Tampico, au nord du Mexique, le 15 mai 1931. Il vit en Espagne depuis 1965, où il a consacré une grande partie de sa vie au parrainage de l’art et de la philanthropie.

“De la @fpa, nous regrettons la mort de Plácido Arango, président de la Fondation entre 1987 et 1996”, a écrit la Fondation Prince des Asturies dédiée à la promotion de la culture dans le pays ibérique sur son compte Twitter.

Il a cofondé la chaîne de magasins Aurrerá au Mexique en 1958, qui a ensuite été achetée par le géant américain Walmart.

Dans la nation européenne, il a fondé les premiers supermarchés Aurrerá du pays, qu’il a ensuite vendus à Preciados Galleries pour créer et développer la chaîne Vips sous ce qui était alors un nouveau concept réussi de restaurant et de boutique de cadeaux et de bonbons sous un même toit.

En 2018, Grupo Vips a été acquis par le restaurateur mexicain Alsea, qui a dans son portefeuille des marques de chaînes internationales telles que Domino’s, Starbucks et Burger King. [nL1N1YX06M]

Depuis lors, Arango s’est retiré dans son domaine madrilène à Valdemorillo, “La Charca del Valle”, plein d’œuvres picturales, et peu de choses sur sa vie, qu’il a partagées jusqu’à sa mort avec la sculpteur Cristina Iglesias.

Au-delà de son ingéniosité commerciale, il est connu pour son rôle de collectionneur et de bienfaiteur du musée du Prado et du musée des beaux-arts des Asturies, auxquels il a fait don de dizaines d’œuvres de sa collection personnelle.

Arango était également membre du conseil d’administration de la Bibliothèque nationale d’Espagne, de l’Université Tufts aux États-Unis et collaborateur de Cultural Factory à Matadero Madrid.

(Rapport de Sharay Angulo; édité par Noé Torres et Juana Casas)