Décès d’un médecin qui a mis en garde contre les chocs du coronavirus Chine; Xi s’entretient avec Trump

BEIJING / SHANGHÁI, 7 février (.) – La mort de l’un des médecins qui a averti de l’épidémie de coronavirus avant qu’elle ne soit officiellement reconnue par les autorités a provoqué un bouleversement public en Chine vendredi, en plus d’expressions inhabituelles d’agacement contre le gouvernement. dans les réseaux sociaux.

La mort de Li Wenliang, un ophtalmologiste qui a donné l’alarme au sujet de la nouvelle souche virale, s’est produite le même jour que le président Xi Jinping a tenté de donner des assurances à son homologue américain que la Chine fait tout son possible pour contenir l’épidémie qui a tué à près de 640 personnes.

La Chine obtient progressivement des résultats et est convaincue qu’elle sera en mesure de vaincre l’épidémie sans conséquences économiques à long terme, a déclaré M. Xi au président Donald Trump lors d’une conversation téléphonique, selon la télévision d’État.

La banque centrale de Chine a promis de continuer à soutenir l’économie, car l’épidémie de coronavirus réduirait de 2% ou plus la croissance économique au premier trimestre, de 6%, selon les analystes.

Les actions chinoises ont connu leur pire semaine depuis mai, tandis que dans d’autres parties de l’Asie, les marchés financiers ont reculé après plusieurs jours de bénéfices.

La mort de Li, 34 ans, a généré des expressions de chagrin sur les réseaux sociaux. Le médecin faisait partie des huit personnes qui ont été réprimandées par la police à Wuhan – la capitale de la province du Hubei où le virus est originaire – pour avoir diffusé des informations “fausses et illégales” sur la contagion.

Les avertissements de Li sur les réseaux sociaux concernant un coronavirus de type SRAS – une référence au syndrome respiratoire aigu et sévère qui a tué près de 800 personnes dans le monde en 2002-2003 après son apparition en Chine – ont provoqué la colère de la police .

La Chine a été accusée d’avoir tenté de couvrir la portée du SRAS.

Li a été contraint de signer une lettre le 3 janvier disant qu’il avait “gravement modifié l’ordre social” et a été menacé de poursuites pénales.

“Nous regrettons profondément la mort à Wuhan du Dr Li Wenliang … après tous les efforts de sauvetage, Li est décédé”, a déclaré le Journal populaire du Parti communiste sur Twitter.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont décrit Li comme un héros, accusant les autorités d’incompétence pour lutter à temps contre les infections.

“Wuhan doit des excuses à Li Wenliang”, a déclaré Hu Xijin, rédacteur en chef du tabloïd Global Times, sur les réseaux sociaux. “Les autorités de Wuhan et du Hubei doivent également des excuses solennelles aux habitants du Hubei et de ce pays”, a-t-il ajouté.

Certains médias ont décrit Li comme un héros pour “être disposé à dire la vérité”, mais il y avait des signes que les discussions sur sa mort étaient censurées.

“Le gouvernement de Wuhan doit des excuses au Dr Li Wenliang” et “nous voulons la liberté d’expression” est rapidement devenu une tendance, mais vendredi il n’y a eu aucun résultat pour ces recherches sur Internet.

Le nombre de morts en Chine continentale a atteint 636, soit 73 cas de plus que ceux enregistrés jeudi et 3 143 nouvelles infections ont été confirmées. Au total, 31.161 cas ont été détectés, a indiqué la Commission nationale de la santé.

Le nombre de nouvelles infections semble avoir légèrement ralenti par rapport à mercredi et jeudi, mais les experts ont déclaré qu’il était trop tôt pour identifier une tendance.

Le virus s’est propagé dans le monde entier, avec 320 cas dans 27 pays et régions en dehors de la Chine continentale, selon les chiffres de . basés sur des données officielles. 41 nouveaux cas ont été signalés parmi 3 700 personnes en quarantaine lors d’une croisière au large des côtes du Japon, ce qui a porté à 61 le nombre total de personnes infectées à bord.

Hong Kong a fait une croisière avec 3 600 passagers et membres d’équipage en quarantaine pour le troisième jour après que trois personnes à bord ont présenté l’infection.

La Chine a isolé des villes, annulé des vols et fermé des usines, suspendu les livraisons aux multinationales, de sorte que Pékin ressemble désormais à une ville fantôme avec ses principaux centres touristiques et ses lieux publics pratiquement déserts.

