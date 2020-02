Décodage du microbiome vaginal – Scientific American

Mentionnez le terme microbiome, et la plupart des gens penseront rapidement à l’intestin, aux probiotiques et peut-être même à la transplantation microbienne fécale. Mais il se réfère en fait à tout le matériel génétique trouvé dans les microbes qui vivent sur et dans le corps humain, y compris les levures, les bactéries et les virus. Le vagin a également un microbiome — même si les recherches à ce sujet sont à la traîne de celles effectuées sur les microbiomes d’autres parties du corps.

Cependant, les progrès dans ce domaine pourraient bientôt s’accélérer, car mercredi, des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Maryland ont annoncé un nouvel outil qui cartographie le microbiome vaginal avec une résolution sans précédent. Baptisé VIRGO (qui signifie Human Vaginal Non-redundant Gene Catalog), il est l’aboutissement de données collectées à partir de nombreuses études différentes menées au cours de la dernière décennie. L’outil comprend les séquences d’environ un million de gènes de bactéries, de virus et de champignons actifs dans le vagin.

«Cet effort sera important pour accélérer les découvertes dans de nouveaux tests et traitements diagnostiques [for vaginal health conditions]», Explique Jennifer Fettweis, microbiologiste et directrice du Vaginal Human Microbiome Project à Virginia Commonwealth University. Fettweis, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, explique que la base de données VIRGO accessible au public aidera à accélérer les progrès dans le domaine. “Je pense que [the paper’s authors have] fait ici est vraiment important à cet égard », dit-elle.

Les efforts de recherche au cours de la dernière décennie, y compris le projet sur le microbiome humain, ont mis en évidence la mesure dans laquelle les microbes habitent notre corps. Les estimations actuelles montrent qu’il existe à peu près le même nombre de cellules bactériennes dans le corps que les cellules humaines.

Et ces cellules bactériennes ne sont pas simplement assises passivement. Dans l’intestin, les microbes sont impliqués dans une variété d’opérations essentielles, telles que la digestion, la fonction du système immunitaire et même la production de vitamines. Les scientifiques pensent que les microbes jouent un rôle tout aussi important dans le vagin mais n’ont pas encore été en mesure d’élucider leurs fonctions. Beaucoup espèrent que VIRGO changera cette situation.

L’outil a été assemblé en combinant les données métagénomiques de 264 échantillons d’écouvillons vaginaux obtenus par l’équipe de l’Université du Maryland avec les séquences complètes du génome de 308 souches bactériennes vaginales. Les échantillons ont été séquencés à l’aide de techniques métagénomiques, qui ont permis aux scientifiques d’identifier la composition microbienne, et métatranscriptomiques, qui ont fourni des informations sur les gènes actifs. Le résultat est une base de données avec plus d’un million de gènes bactériens qui représentent 300 espèces différentes présentes dans le vagin.

Dans l’un des premiers exemples de ses applications, les scientifiques ont montré comment VIRGO peut être utilisé pour comprendre le mécanisme d’un trouble vaginal intraitable. Au cours de l’étude, une femme a développé un cas de vaginose bactérienne – un trouble causé par la prolifération de bactéries nocives qui provoque des symptômes inconfortables et, parfois, de graves complications, y compris l’accouchement prématuré et l’infertilité.

À l’aide de données recueillies à partir d’échantillons vaginaux de la femme à différents moments de l’infection, les chercheurs ont pu déterminer exactement comment l’activité des gènes bactériens a fluctué au cours de son évolution. Juste avant le début des symptômes, l’activité d’une espèce bactérienne appelée Lactobacillus iners a augmenté. Cette espèce ne représentait que 1% de la communauté microbienne, mais elle était extrêmement active, produisant 20% des produits géniques présents dans l’échantillon. Même si cette observation ne reposait que sur un seul patient, L. iners a déjà été associée à la vaginose bactérienne dans des études plus importantes. C’était la première fois que l’activité du microbe augmentait avant le développement des symptômes.

«Ce fut une découverte majeure», explique Jacques Ravel, génomicien microbien à la faculté de médecine de l’Université du Maryland et auteur principal de l’étude. Il explique que la capacité de VIRGO à voir les contributions fonctionnelles des microbes, même lorsqu’ils sont relativement rares, est une force de l’outil. Ravel, qui est également co-fondateur et scientifique en chef de LUCA Biologics – une société de biotechnologie qui travaille à développer des thérapies en direct pour la santé des femmes – voit un potentiel dans l’utilisation de VIRGO pour développer également des tests de diagnostic.

Selon Molly Stout, chercheuse en obstétrique à la Washington University School of Medicine de St. Louis, qui n’a pas participé à l’étude, «[the tool] non seulement les adresses des personnes présentes [bacterial] communauté mais aussi que font-ils. Fettweis est d’accord. Elle et son équipe ont travaillé dur pour «remplir la matière noire» du microbiome vaginal, dit-elle. En 2012, elle et ses collègues ont publié une base de données répertoriant toutes les espèces de bactéries présentes dans le vagin. Elle dit que VIRGO ajoute un niveau de résolution plus profond qui peut distinguer les souches au sein d’une espèce.

Pour comprendre pourquoi il est important d’identifier les souches bactériennes, considérons l’espèce commune Escherichia coli. Il a des centaines de souches. Beaucoup d’entre eux vivent dans les intestins des humains et des animaux et sont considérés comme sains, certains aidant à la digestion des aliments. Mais beaucoup d’autres – au moins 200 – sont pathogènes, provoquant des maladies d’origine alimentaire et de la diarrhée, des infections des voies urinaires et même certaines formes de méningite.

Les souches individuelles pourraient également faire la différence entre la santé et la maladie dans le vagin. Lactobacillus crispatus a longtemps été considéré comme la marque d’un vagin sain en raison de son rôle dans la production d’acide lactique, qui maintient l’environnement acide protecteur. Mais avec l’aide de VIRGO, les scientifiques ont vu, pour la première fois, que toutes les souches de L. crispatus ne sont pas identiques – il y avait une énorme diversité dans l’expression des gènes entre elles.

«Ce que cela implique, c’est que L. crispatus chez une femme est très différent de L. crispatus dans une autre», explique Ravel. Cette découverte pourrait ébranler les efforts actuels qui impliquent la conception de probiotiques basés sur la séquence bactérienne. Ravel explique que chaque souche peut avoir une fonction différente et que cette idée est «une toute nouvelle façon de voir le microbiome vaginal».

Fettweis espère que des bases de données telles que VIRGO aideront à ouvrir la voie future à la santé des femmes. Alors que de plus en plus de groupes construisent des catalogues et mettent leurs données à la disposition du public, elle pense que les progrès sur le microbiome vaginal vont s’accélérer. «L’objectif ultime serait de regrouper [the information] ensemble », dit-elle.