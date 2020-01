Découverte du premier cas de coronavirus transmis par une personne sans symptômes

Alors que la nouvelle épidémie de coronavirus en 2019 continue de se propager

en Chine, des chercheurs ont découvert que les personnes porteuses du virus mais ne présentant

les symptômes peuvent infecter les autres.

Si les personnes infectées peuvent transmettre le nCoV 2019 tout en étant asymptomatiques,

il pourrait être plus difficile de retrouver des contacts et de contenir l’épidémie, qui est déjà

un mondial

urgence sanitaire (SN: 1/30/20).

Une femme anonyme de Shanghai a transmis le virus aux affaires

collègues en Allemagne

avant qu’elle ne montre des signes de la maladie, les médecins rapportent le 30 janvier dans le New England Journal of Medicine. le

femme avait assisté à une réunion d’affaires au siège du fournisseur automobile

Webasto à Stockdorf le 20 janvier et est retourné en Chine le 22 janvier.

est tombé malade avec de légers symptômes sur le vol de retour vers la Chine et a été testé positif

pour le virus.

Pendant ce temps, un de ses collègues allemands est tombé malade en janvier

24 avec de la fièvre, des maux de gorge, des frissons et des douleurs musculaires. Sa maladie a été brève,

et il est retourné au travail le 27 janvier, le même jour que la femme a informé le

compagnie, elle portait le virus. Écouvillons nasaux et crachats, ou flegme, échantillons de

l’homme contenait des niveaux élevés du nouveau coronavirus même si ses symptômes

avait passé.

Trois autres employés de l’entreprise ont également été testés positifs

pour le virus. En retraçant leurs contacts, les médecins concluent que le premier homme et

une autre personne a attrapé le virus de son collègue chinois.

Ce qui est également préoccupant, c’est que le premier homme est apparemment décédé

le virus aux deux autres collègues, qui ont tous deux été en contact avec lui avant

développé des symptômes. Tous les cas de maladie ont été bénins.

Ces cas suggèrent que les gens éliminent le virus avant

montrer des symptômes et après la guérison de la maladie, dit Camilla Rothe,

spécialiste de la médecine tropicale et des maladies infectieuses au CHU de

Ludwig-Maximilians-Universität à Munich et ses collègues.

Propagation asymptomatique, bien que courante pour les virus grippaux

par exemple, serait une nouvelle astuce pour les coronavirus. Les coronavirus qui causent

syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, et respiratoire du Moyen-Orient

syndrome, ou MERS, ne sont pas

contagieux avant que les gens ne présentent des symptômes (SN:

1/28/20).

Un autre collègue de l’entreprise a été confirmé avoir le virus

le 30 janvier, et un enfant d’un des travailleurs infectés a également contracté

le virus, ce qui porte le nombre de cas à six, les responsables de la santé dans l’État allemand

de Bavière a déclaré le 31 janvier. L’entreprise a fermé son siège social près de Munich

jusqu’au 2 février et a commencé à tester les contacts des employés malades le 29 janvier.