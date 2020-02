Découverte d’un cimetière vieux de 1800 ans sous la rue Lima

Découvrez un cimetière vieux de 1800 ans sous une rue de Lima = (Vidéo) = Lima, 6 février 2020 (.) – Des travailleurs qui ont creusé une rue à Lima pour installer un tuyau de gaz ont découvert un cimetière vieux de 1800 ans, ont rapporté des archéologues ce jeudi. “Au cours des travaux de distribution de gaz naturel, nous avons trouvé une grande découverte archéologique. Nous avons trouvé les restes de ce qui est un cimetière vieux de 1800 ans”, a déclaré à l’. une archéologue Cecilia Camargo. de Breña, dans la zone centrale de Lima, par un groupe de travailleurs de la filiale de la société colombienne Cálidda, qui distribue du gaz naturel au Pérou.La société dispose d’une équipe d’archéologues, comme d’autres qui effectuent des fouilles, comme il est courant de trouver vestiges de cultures anciennes à Lima et dans d’autres régions de la côte péruvienne. “À ce jour, nous trouvons les restes de quatre individus et 15 navires entiers, tous de style ‘blanc sur r “avec une antiquité de 1 800 ans”, a expliqué à l’. l’archéologue Marilin Herrera. “Le style blanc sur rouge est situé au début du premier intermédiaire dont les cultures caractéristiques sont Lima ou Moche. Nous parlerions de ce style de 200 avant JC à 300 après JC “, a expliqué Herrera. L’archéologue a déclaré que les morts étaient enterrés face au sud et avaient plusieurs offrandes en céramique autour, telles que des pots, des assiettes, des pichets et des bouteilles à double facture. les travaux pour le réseau de gaz ont été immédiatement suspendus dans cette zone, qui a été bouclée pour que les archéologues travaillent. “Nous sommes tous surpris dans une ville qui est urbaine consolidée, même sous 40 centimètres de grandes choses apparaissent”, a déclaré Camargo, qui Il dirige les travaux archéologiques de l’équipe de Cálidda. À Lima, il y a plus de 400 sites archéologiques, a-t-il dit. L’archéologue a déclaré que des équipes spécialisées sont chargées de l’analyse anthropologique des restes osseux et de la restauration des vaisseaux. Toutes ces découvertes seront transmises au Ministère de la Culture, qui déterminera si elles seront exposées dans les musées. “C’est de l’histoire pour tous ceux qui l’ont trouvé au milieu de l’avenue”, Il a déclaré à l’. Gladys Corcuera, un employé municipal qui nettoie la rue de la trouvaille. À l’époque préhispanique, cette zone était le grand curacazgo ou manoir d’Ichma (Lima), centré à Pachacámac, au sud de la ville. la rivière Rímac, qui traverse le centre de Lima, jusqu’à la vallée de la rivière Lurín, au sud de la capitale.cm/fj/dga