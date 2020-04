Découverte d’un mammifère qui vivait il y a 66 millions d’années

Une équipe de chercheurs internationaux a découvert un animal unique qui vivait il y a environ 66 millions d’années à Gondwana.

Le Gondwana était la moitié sud en laquelle l’ancien supercontinent de la Pangée était divisé, et bien qu’il s’agisse d’un mammifère éteint, cette espèce est décrite comme l’espèce la plus rare qui ait jamais existé.

Les caractéristiques de l’Adalatherium hui, qui, grâce à la signification de son nom, est mieux connue sous le nom de Loca Crazy Beast », ont des caractéristiques qu’aucun autre mammifère vivant ou éteint n’a eu.

La plupart des mammifères ont été trouvés à Laurasia, pas à Gondwana, où peu de restes, des dents et des mâchoires isolées sont apparues, et les chercheurs ont trouvé un seul crâne.

Ainsi, lorsqu’ils ont trouvé le squelette d’Adalatherium hui, les chercheurs ont été surpris par la découverte, à tel point qu’elle a été reçue comme un trésor.

Mieux encore, le squelette est superbement préservé, y compris les vertèbres du tronc ainsi qu’une queue courte et large.

Selon David Krause, du Museum of Nature and Science de Denver, Colorado, aux États-Unis, le squelette est en parfait état:

“Le spécimen est extraordinairement complet, préservant presque tous les os, y compris ceux du plus petit pied et même les cartilages costaux (ceux qui relient le sternum aux côtes), qui sont rarement conservés.”

Pour l’instant, le magazine Nature analysera en détail le squelette de ce mammifère éteint et le fera dans une monographie de 250 pages.

“Rare parmi les rares”

Le Adalatherium hui mesurait environ 52 centimètres de long et pesait un peu plus de 3 kilogrammes, mais le squelette trouvé provient d’un jeune homme, de sorte que la communauté scientifique pense que les adultes étaient plus gros et plus lourds.

Sa reconstruction, faite par des scientifiques, rappelle un blaireau, mais son apparence physique est la seule chose qui puisse être qualifiée de “normale”.

Et c’est que sous sa peau, cette créature est un peu plus extravagante que vous ne le pensiez.

Ses caractéristiques

Trous dans le visage qu’aucun autre mammifère n’a (ils étaient utilisés pour des passages pour les nerfs et les vaisseaux sanguins). Un museau très sensible, d’où un jet de moustaches a probablement tiré. Un très grand trou dans le haut de son museau n’a jamais vu chez tout mammifère connu, vivant ou éteint. Les caractéristiques de son oreille interne et la forme postérieure du crâne sont également uniques. Il aurait été un fouisseur, peut-être un fouisseur. Il avait de puissants membres postérieurs et une queue courte et tronquée. Ses molaires et ses dents de devant ont une construction différente de celle de tout mammifère connu. L’adalatherium est considéré comme herbivore.

Qui sont tes proches?

Adalatherium hui est également le spécimen le plus complet d’un groupe très peu connu sous le nom de gondwanatherianos.

“C’est aussi le premier exemple bien documenté d’évolution isolée d’un mammifère mésozoïque, comme en témoignent ses caractéristiques étranges, et étant approximativement de la taille d’un opossum, Adalatherium est parmi les plus grands mammifères mésozoïques, qui étaient, en moyenne, de la taille d’une souris ».

