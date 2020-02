Découverte d’un squelette antique dans une grotte sous-marine au Mexique

Il y a près de 10 000 ans, le corps d’une jeune femme s’est retrouvé

dans une grotte sèche du sud du Mexique. Ses os, découverts par des plongeurs dans le monde maintenant submergé

grotte, révèlent des indices sur une vie courte et dure ainsi que sur l’histoire de la

premiers Américains.

Traditionnellement, les scientifiques pensaient qu’un seul groupe d’humains avait traversé un pont terrestre reliant l’Asie à l’Amérique du Nord il y a environ 12 000 ans. Mais les grottes de gouffre dans la péninsule du Yucatán ont donné neuf autres squelettes, y compris une adolescente liée à des Amérindiens modernes (SN: 15/05/14), ce qui suggère que les humains étaient déjà arrivés très au sud il y a environ 12000 ans.

Les explorateurs cartographiant une grotte du Yucatán appelée Chan Hol ont trouvé ce nouveau squelette féminin, surnommé Chan Hol 3, en 2016. L’eau salée de la grotte dégrade le collagène dans les os, contrecarrant les méthodes habituelles de datation au radiocarbone. Mais les faibles niveaux d’uranium et de thorium dans les dépôts minéraux de calcite des stalactites qui ont coulé sur les doigts de Chan Hol 3 ont fixé son squelette à au moins 9.900 ans, rapportent les chercheurs le 5 février dans PLOS ONE.

Des plongeurs, dirigés par Jerónimo Avilés Olguín (photo), peignaient la grotte de Chan Hol pour de petits os de différents squelettes quand ils ont découvert les restes partiels d’une femme maintenant surnommée Chan Hol 3, ou Ixchel, après la déesse Maya de la fertilité. Eugenio Acevez

Les caries dentaires indiquent qu’elle a suivi un régime riche en sucre jusqu’à ce que

elle est décédée vers l’âge de 30 ans. Bien qu’on ne sache pas ce qui l’a tuée, au fil des ans, elle

a subi trois blessures au crâne – toutes montrent une guérison – et a souffert

infection bactérienne.

La comparaison du crâne de Chan Hol 3 à ceux du Mexique au cours de la même période a révélé deux modèles distincts: des crânes ronds avec un front bas dans le Yucatán, comme Chan Hol 3, et des crânes plus longs dans le centre du Mexique. Cela suggère que deux groupes humains – probablement avec des regards et des cultures différents – coexistaient au Mexique il y a environ 12 000 à 8 000 ans, disent la géoarchéologue Silvia Gonzalez de l’Université John Moores de Liverpool en Angleterre et ses collègues.

Les études génétiques pourraient déterminer si les deux groupes ont des origines géographiques différentes ou représentent des membres du même groupe qui se sont séparés au Mexique et se sont rapidement adaptés à leurs environnements variés, dit-elle.