Défense et Justice entamera son chemin lors d’une rencontre historique devant Santos: temps, télévision et formation

La défense et la justice continuent de faire l’histoire. Après s’être installée en Première Division et avoir disputé deux fois la Coupe d’Amérique du Sud, l’équipe de Florencio Varela affrontera pour la première fois la Copa Libertadores, la meilleure compétition continentale au niveau des clubs. Son adversaire sera un poids lourd: Santos du Brésil. Depuis 19h15, chez Norberto Tomaghello. L’arbitre sera l’Uruguayen Gustavo Tejera et télévisera ESPN.

Après un mauvais début de tournoi au niveau local, le Falcon semble avoir trouvé la direction de Hernán Crespo. Il a un invaincu 9 matchs et depuis que l’ancien buteur de l’équipe nationale argentine est dans l’institution ils ont 2 victoires et 3 nuls (le dernier contre le leader River, au Monumental), ce qui le positionne dans une zone de compétition internationale.

Jusqu’à présent, la meilleure performance défensive de cette catégorie de compétitions a été d’atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud 2018, éliminée par Junior de Barranquilla.

Pour cette traversée, Crespo a en tête de mettre sur le terrain les mêmes onze qui viennent égaler le Millionnaire. Le centre de l’attaque sera donc occupé par Juan Martín Lucero, qui sera accompagné de Francisco Pizzini et Rubén Botta.

Peixe, qui a été finaliste du tournoi Brasileirao 2019 avec Jorge Sampaoli dans la banque de remplacement (récemment embauché par l’Atlético Mineiro), arrive à cet engagement en tant que leader du groupe A du tournoi Paulista.

«En ce moment, Santos évolue, comme il l’a fait dans d’autres jeux. Nous allons passer un test totalement différent, les Libertadores sont une phase dans laquelle vous ne pouvez pas beaucoup échouer, et nous avons un match contre une équipe difficile, qui vient avec beaucoup plus de rythme que nous », a déclaré l’entraîneur Jesualdo.

Défense et Justice et Santos comparent le groupe G à Olimpia de Paraguay et Delfín, qui s’affronteront demain en Equateur.

Défense et justice: Ezekiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Adonis Frías, Juan Rodríguez; Guido Mainero, Neri Cardozo, Nelson Acevedo, Marcelo Benítez; Francisco Pizzini, Rubén Botta; et Juan Martín Lucero. DT: Hernán Crespo.

Santos: Éverson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson, Carlos Sánchez; Marinho ou Raniel, Eduardo Sasha et Soteldo. DT: Jesualdo Ferreira.

Stade: Norberto Tomaghello.

Arbitre: Gustavo Tejera (Uruguay).