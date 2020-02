Défense et Justice tente d’approcher la zone des Coupes avant un Colon en crise

Dans le stade Norberto Tomaghello de Florencio Varela. Defence and Justice tente de prolonger son bon départ et de se rapprocher de la zone de compétition internationale avant un colon en crise. Ils jouent à la date 19 de la Super League, avec l’arbitrage de Pablo Echavarría et Fox Sports Premium TV.

Le Falcon, qui a battu Talleres et affronté l’Atlético Tucumán, compte 25 unités et est à trois pour atteindre la ligne Racing (dimanche, il jouera l’Avellaneda Classic), le dernier à obtenir un billet pour la Coupe d’Amérique du Sud 2021.

El Sabalero, bien que le dernier semestre ait atteint la fin de l’Amérique du Sud, cumule quatre défaites d’affilée et s’apprête à tomber dans la zone de relégation (en cas de sauvetage, la saison prochaine débutera en dernier lieu). En outre, il y a le cas de Brian Fernández, qui est venu en renfort de la star mais n’a toujours pas pu faire ses débuts en raison de ses problèmes personnels.

Stade: Norberto Tomaghello

Arbitre: Pablo Echavarría

Télévision: Fox Sports Premium