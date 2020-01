Déficit et endettement, les clés qui détermineront si le gouvernement est proche de s’entendre avec le FMI

Les détails tant attendus sur les attentes du Fonds monétaire international (FMI) concernant les négociations avec l’Argentine commencent à arriver. Beaucoup des principaux créanciers argentins les ont reçus directement cette semaine à New York, sur la même scène. Le ministre de l’Économie, Martin Guzman, en tant que directeur de l’hémisphère occidental du FMI, Alejandro Werner, a parlé dans le domaine Conseil des Amériques devant un public impatient.

Après la première réunion de travail dans cette ville entre Guzmán et l’équipe du FMI affectée au pays – la seconde de Werner, Julie Kosack, et le chef de la mission pour l’Argentine, Luis Cubbedu– Werner avait mis en garde contre la nécessité de “définir” et de “communiquer” les orientations du plan économique. Le ministre de l’Économie a répondu quelques heures plus tard avec la publication du calendrier des étapes de renégociation de la dette, prenant fin le 31 mars.

Parmi ces lignes directrices, il est évident qu’il existe deux axes centraux, pratiquement exclusifs, qui font la négociation avec le Fonds pour rééchelonner les échéances du prêt de 57000 millions USD (dont 44000 millions USD ont été décaissés): le déficit budgétaire et la dette. Paradoxalement, le premier d’entre eux, l’obsession historique des techniciens de l’agence pour les comptes publics, ne se pose pas comme un obstacle majeur. Au contraire, la clôture budgétaire de 2019, avec un déséquilibre de 0,44% du PIB, en ligne avec les engagements de l’accord suspendu aujourd’hui, est une meilleure base que prévu. A partir de là, il pourrait être atteint, cette année, le solde ou même un excédent budgétaire minimum grâce au plan d’ajustement lancé par le gouvernement. Le souci de l’ordre des comptes publics est partagé par le président Alberto Fernández, qui l’a exprimé pendant la campagne et le répète à la Casa Rosada. Cette coïncidence est vitale et ouvre la voie à la discussion.

Cependant, quelles que soient les caractéristiques et les conditions qu’un nouvel accord pourrait avoir, L’approche de l’offre aux créanciers privés de restructurer la dette est aujourd’hui le principal obstacle à une progression rapide. Ou du moins dans les délais confirmés par le gouvernement. “Une sorte de compréhension devra être acquise à cette date”, ont indiqué des sources officielles.

Selon le calendrier publié, qui avait déjà été anticipé dans Economie pour un groupe d’investisseurs, le cadre du plan de soutenabilité de la dette – et non l’offre – sera connu mi-février, entre 12 et 17, en coïncidence avec la mission du FMI que vous avez vu Buenos Aires. Soutenir ce plan du Fonds monétaire pour ces lignes directrices d’abord et, surtout, pour l’offre plus tard, serait un excellent facilitateur dans la négociation avec les créanciers. Si cette garantie n’est pas disponible, les conditions sont susceptibles d’être prolongées car les détenteurs d’obligations n’acceptent guère les prolongations et les retraits sans savoir à quoi ressemblera le nouveau régime d’échéance avec le FMI lui-même, élément fondamental pour déterminer la capacité de paiement de l’Argentine. En fait Parmi les créanciers, la crainte que Guzmán avance avec une offre unilatérale, comme cela s’est produit en 2005 pour sortir du défaut, commence à se répandre.

A cette occasion, également avec les comptes en règle, comme Fernández se souvient chaque fois qu’il le peut, le gouvernement de Nestor Kirchner avancé une proposition aux créanciers qui n’avaient pas le soutien du FMI. Il avait une acceptation de 76% des créanciers. Les autres ont fini par accepter la même offre cinq ans plus tard, à l’exception des fonds vautours, un conflit qui n’a été résolu qu’en 2016. Le résultat de ce processus a été le manque de financement, le principal risque que le gouvernement actuel court s’il choisit un stratégie d’agressivité élevée

Mais non seulement la discussion avec les détenteurs de dette privée présente des défis lorsqu’il s’agit de siéger avec le Fonds monétaire. La dette auprès de la même agence doit également être rééchelonnée, mais sans aucun type de retrait. L’objectif maximal auquel le gouvernement pourrait aspirer est de prolonger la durée des mandats à 10 ans. Pour y parvenir, vous devez faire preuve de plus que de bonne foi. Où obtiendra-t-il les dollars, c’est-à-dire comment il va croître et payer sera la question clé qu’il devra clarifier pour convaincre le conseil d’administration du FMI.