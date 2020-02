Définissez vos objectifs de vie

Le message de l’archange Gabriel est de définir les buts de la vie. Demandez la présence de l’Archange Gabriel à travers une prière simple mais puissante. La canalisation des anges, Geovana Aispuro, vous donne les outils essentiels pour trouver la paix que vous recherchez.

Message de l’archange Gabriel. La thérapeute holistique et chef d’orchestre des anges dans votre monde, Geovana Aispuro, révèle la message de l’archange Gabriel, l’un des guerriers spirituels répertoriés comme Homme de Dieu.

A cette occasion, le message de l’archange Gabriel Il vous transporte pour réfléchir et réfléchir à ce que votre but de vie est de trouver le bonheur, la paix et l’amour qui n’ont pas encore frappé à votre porte.

Au milieu d’une nature impressionnante et sous un soleil radieux, le voyant Geovana Aispuro souligne l’importance d’évoquer Dieu, à travers ses fidèles messagers, pour guider les gens sur les bons chemins.

Il message de l’archange Gabriel Il est clair et affirmé: “Quiconque est hors de son but de vie souffre pour une raison quelconque, donc, récupérez parfaitement votre vie pour continuer à avancer.”

Photo / Capture du monde hispanique.

À cet égard, Geovana Aispuro explique que si la personne traverse des difficultés et des problèmes dans sa famille et son environnement social aimant, c’est parce qu’elle n’a pas défini son objectif de vie.

Il précise que le but de la vie doit se refléter dans quelque chose qui vous rend heureux, car personne ne vient au monde pour souffrir.

Avant ces calamités, Geovana Aispuro recommande d’analyser la message de l’archange Gabriel avec espoir et foi pour trouver le vrai destin.

“Il est temps d’évoquer l’archange Gabriel, qui est le héros de Dieu, qui éclairera le vrai chemin pour synchroniser votre vie et éveillera ainsi le côté créatif qui existe en la personne”, a déclaré Geovana Aispuro, lors d’une prédiction.

Aussi le message de l’archange Gabriel Il vous donne une alerte impressionnante: “Il est maintenant temps de changer et d’aller dans un autre endroit.”

Selon des sources documentaires, le Archange Gabriel, c’est cet être spirituel qui représente la vérité, l’annonce et la résurrection.

Je ressens le besoin d’évoquer l’Archange Gabriel, mais comment le faire? Une question qui est posée par des millions de personnes dans le monde.

La canalisation des anges, Geovana Aispuro, détaille que l’un des endroits les plus appropriés pour appeler l’ange de la révélation et de la mort est la nature.

N’oubliez pas que le serviteur de Dieu est représenté dans un bouquet de lys blancs, qui selon la Sainte Bible, est un symbole de pureté, de foi et de soumission à la grâce de Dieu.

Il a dit que, étant un noble ange, il attend d’entendre votre sage demande.

“La nature est un espace qui vous donne l’harmonie et la liberté d’exprimer vos émotions”, a recommandé Geovana Aispuro, au contact des anges.

Le pouvoir de la prière

La prière est le pouvoir de communiquer avec Dieu pour rendre grâce pour les actions positives et pour manifester une demande du plus profond de l’âme.

C’est la tâche qu’ils doivent faire pour demander sagesse et L’archange Gabriel et vous ne savez pas comment le faire, Geovana Aispuro vous donne les outils nécessaires pour attirer les meilleurs objectifs dans votre vie et être heureux, il suffit de se concentrer et de fermer les yeux.

Photo / Capture du monde hispanique.

PRIÈRE

Archange Gabriel Je demande votre présence s’il vous plaît.

Ouvrez mes canaux créatifs afin que je puisse recevoir une véritable inspiration.

Cela aide à ouvrir mon esprit afin que je puisse donner vie à des idées uniques.

S’il vous plaît, aidez à maintenir l’énergie et la motivation pour agir selon mon inspiration.

Merci, je sais qu’il en sera ainsi.

Pour la canalisation des anges, c’est une prière simple et que vous la partagez avec des gens qui traversent des situations difficiles dans votre vie et de cette façon, vous trouverez la paix dont ils ont besoin.

