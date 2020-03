Dégoûtant: Au milieu d’une crise causée par le coronavirus, un sujet est enregistré en train de lécher des produits du supermarché

Un homme a semé la panique et la répulsion avec la vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux, et c’est que, même s’il prétend avoir peur de contracter Covid-19, il lèche une étagère de supermarché où se trouvent des bouteilles en plastique.

Piers Morgan, l’un des journalistes les plus reconnus en Europe et animateur de l’émission «Good Morning Britain», a diffusé au public la vidéo dégoûtante tournée aux États-Unis.

L’espoir de Morgan est que le public qui regarde ces types de clips n’essaye pas d’imiter le même comportement qui présente un danger pour la santé de tout le monde.

Le journaliste anglais a même demandé aux autorités compétentes de l’arrêter et qu’en cas d’infection par un coronavirus, les médecins lui refusent toute attention.

“Je souhaite qu’ils le trouvent, et je suis sûr qu’ils le rattraperont. J’aimerais qu’il soit emprisonné et privé de tout type de soins médicaux au cas où il attraperait le virus. »

Trouvez-le, arrêtez-le, emprisonnez-le et refusez-lui des soins de santé s’il contracte le virus.

Voyez à quel point le petit pr * ck dégoûtant le trouve drôle lorsque sa poitrine s’effondre et qu’il ne peut plus respirer. https://t.co/osWH8WOi2F

Bien que jusqu’à présent, on ne sache pas où aux États-Unis le clip a été enregistré, certains internautes assurent qu’il a été enregistré au Missouri, où trois personnes sont décédées récemment de Covid-19.

États-Unis et coronavirus

Le président Donald Trump a annoncé hier, le 22 mars, que plus de 7 000 soldats de la Garde nationale avaient été déployés à travers les États-Unis pour vaincre «l’ennemi invisible».

La Californie, l’État de Washington et New York ont ​​déjà été mis en quarantaine et les autorités ont demandé à plus de 100 millions d’Américains d’obéir aux conseils de l’autorité et de rester chez eux.

Avec des informations de The Sun.

