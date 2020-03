Del Potro a avoué à Manu Ginobili qu’il avait l’intention de rejouer | Réseaux sociaux sportifs

Dans une initiative visant à sensibiliser les Argentins à la ville pour empêcher la propagation du coronavirus, le joueur de tennis argentin Juan Martín del Potro a avoué à son compatriote et ancien basketteur Emanuel Ginobili qu’il n’avait pas l’intention de s’arrêter et chercherait à poursuivre sa formation pour retourner devant les tribunaux.

“J’ai mis des routines obligatoires l’après-midi et le matin. C’est pour passer ça comme je peux, je n’ai pas l’intention de m’arrêter parce que je veux jouer à nouveau. Au-delà de la douleur que j’ai encore, je veux réessayer; je me suis blessé au genou quand j’étais trois des monde et pensait qu’il allait pour Rafa (Nadal) et tout le monde “, a souligné” Delpo “dans un appel vidéo diffusé sur les réseaux sociaux avec” Manu “.